09 мая 2023, 03:15

Житель Кубани обвинен в дискредитации российских военных

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Житель Славянского района Краснодарского края Алексей Здоренко обвинен в дискредитации армии, его дело направлено на рассмотрение районного суда.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая стало известно о том, что жительница Краснодара Елизавета Афанасьева была оштрафована за проукраинскую надпись, сделанную на тротуаре баллончиком с краской.

Житель Славянского района Краснодарского края Алексей Здоренко обвинен в дискредитации российской армии. Административный протокол в отношении кубанца поступил на рассмотрение Славянского районного суда, пишут 8 мая "Кавказ.Реалии".

На сайте суда указано, что Здоренко предъявлено обвинение в административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Дата рассмотрения протокола не указана.

Напомним также, 4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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Примечание:

"Защита Ноздринова представила суду доказательства его невиновности", "Третье дело Светланы Матухновой поступило в сочинский суд", "Житель Сочи оштрафован за дискредитацию российской армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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