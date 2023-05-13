Два жителя Кубани заподозрены в дискредитации военных

13 мая 2023, 23:34

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Николай Почивалов из Краснодара и Марк Ерошенко из Славянска-на-Кубани заподозрены в дискредитации российской армии. Протоколы в отношении обоих мужчин переданы в суд.

Как писал "Кавказский узел", жительница Краснодара Елизавета Афанасьева была оштрафована за проукраинскую надпись, сделанную на тротуаре баллончиком с краской. 6 мая стало известно, что суд обязал выплатить штраф по этой же административной статье жителя Туапсе Олега Казаренко.

Два дела о дискредитации армии поступили в суды Краснодара и Славянска-на-Кубани, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Административное дело о дискредитации армии в отношении Николая Почивалова передано на рассмотрение в Первомайский суд Краснодара 12 мая, дата рассмотрения еще не назначена, указано в карточке дела на сайте суда.

Протокол в отношении Марка Ерошенко в этот же день передан в городской суд Славянска-на-Кубани, дата рассмотрения не назначена, следует из карточки дела на сайте суда.