13 мая 2023, 23:34

Два жителя Кубани заподозрены в дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Николай Почивалов из Краснодара и Марк Ерошенко из Славянска-на-Кубани заподозрены в дискредитации российской армии. Протоколы в отношении обоих мужчин переданы в суд.

Как писал "Кавказский узел", жительница Краснодара Елизавета Афанасьева была оштрафована за проукраинскую надпись, сделанную на тротуаре баллончиком с краской. 6 мая стало известно, что суд обязал выплатить штраф по этой же административной статье жителя Туапсе Олега Казаренко.

Два дела о дискредитации армии поступили в суды Краснодара и Славянска-на-Кубани, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Административное дело о дискредитации армии в отношении Николая Почивалова передано на рассмотрение в Первомайский суд Краснодара 12 мая, дата рассмотрения еще не назначена, указано в карточке дела на сайте суда.

Протокол в отношении Марка Ерошенко в этот же день передан в городской суд Славянска-на-Кубани, дата рассмотрения не назначена, следует из карточки дела на сайте суда.

Ранее издание 93.ru сообщило, что 20-летнего Марка Е. вызвали в военкомат Славянска-на-Кубани для уточнения данных в рамках весеннего призыва. В разговоре с сотрудниками военкомата он осудил военную операцию на Украине и раскритиковал действия российских властей, после чего в военкомат была вызвана полиция, говорится в публикации от 10 апреля.

4 марта 2022 года была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ). Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

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Примечание:

"Близкие Ноздринова пожаловалась на предвзятость суда", "Владимир Атаманчук заявил о подбросе мобильного телефона", "Суд оштрафовал Виталия Вотановского за размещение ссылок в Telegram".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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