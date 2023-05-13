Волгоградский студент получил штраф за дискредитацию армии

13 мая 2023, 20:00

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Суд в Волгограде назначил штраф студенту Денису Умерову, посчитав дискредитацией военных его комментарий в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. После этого жители страны, в том числе Волгоградской области, стали подвергаться преследованию по этой статье. Так, 25 апреля суд в Волгограде назначил штраф в 30 тысяч рублей младшей медсестре клиники Волгоградского медуниверситета Евгении Деркач, посчитав дискредитацией армии ее статус во "ВКонтакте" с пожеланием мира Украине.

Максимальное наказание по статье 20.3.3 КоАП РФ для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование.

Центральный райсуд Волгограда признал студента Дениса Умерова виновным по статье о дискредитации армии из-за комментария во "ВКонтакте", сообщает сегодня "Кавказ.Реалии*.

Карточка дела Дениса Умерова обновлена на сайте суда 12 мая, к ней прикреплен текст решения суда, вынесенного 2 мая. "В судебном заседании Умеров Д.С. вину в совершении вменяемого административного правонарушения признал частично. Пояснил, что в результате провокации в Интернете и по своей глупости совершил правонарушение, но не пытался дискредитировать использование Вооруженных Сил Российской Федерации", - говорится в судебном акте.

Согласно решению суда, Денис Умеров в комментариях под публикацией в одном из сообществ соцсети высказал сомнение в том, что российские военные обстреливали только военные объекты. Комментарий, ставший поводом для административного преследования, был ответом на комментарий другого пользователя.

Размер штрафа, назначенного подсудимому, в опубликованной версии судебного акта не указан. Денис Умеров был обвинен по части 1 статьи ст.20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф в размере до 30 тысяч рублей.

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