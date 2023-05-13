13 мая 2023, 05:54

Жительница Дагестана осуждена за причастность к ячейке "СССР"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Татьяна Фомина из Махачкалы приговорена к трем годам условно за причастность к деятельности запрещенной экстремистской организации "СССР"*.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля стало известно, что главное следственное управление по СКФО завершило расследование двух уголовных дел жителей Дагестана - Татьяны Фоминой и Зайнуллы Абдуллаева, обвиненных в организации и участии в деятельности экстремистской организации "СССР"*. По версии следствия, с 1 декабря 2019 года по 23 октября 2020 года Фомина и Абдуллаев участвовали в деятельности исполнительного комитета "Махачкалинского городского совета народных депутатов Дагестанской АССР в составе РСФСР/СССР" - структурного подразделения запрещенного экстремистского объединения "СССР"*.

Кировский районный суд Махачкалы приговорил к трем годам условно местную жительницу Татьяну Фомину, которая является участников экстремистской организации "СССР"*, пишет 12 мая РИА "Дагестан".

Фомина признана виновной по статьям об организации и участии в деятельности экстремистской организации (часть 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ).

Дело Фоминой было рассмотрено еще в апреле, но известно об этом стало только 12 мая, следует из карточки на сайте суда.

Люди, считающие себя гражданами СССР, - это неформальная общность, они объединяются в различные организации, сообщил 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", - сказал он.

По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР. "Иногда эта аббревиатура не расшифровывается в своем значении, а сочиняются иные названия типа "славная Русь" и тому подобное. И участники этих организаций в большинстве своём не коммунисты, и их "волшебный СССР" порой имеет мало общего с реальным", - пояснил Верховский.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Жительница Карачаево-Черкесии арестована по делу о вербовке в "СССР"*", "Две жительницы Тырныауза пожаловались на обыски по делу об экстремизме", "Суд утвердил приговор "Гражданке СССР"* из Абинского района".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

13 мая 2023, 04:55

13 мая 2023, 03:56

  • Руководитель центра иппотерапии в Махачкале пожаловалась на угрозу закрытия

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13 мая 2023, 02:57

13 мая 2023, 01:58

13 мая 2023, 00:59

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