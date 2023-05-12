Блогер Хасиев освобожден из-под стражи во Владикавказе

12 мая 2023, 10:44

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Суд во Владикавказе смягчил меру пресечения блогеру Алану Хасиеву, обвиняемому по уголовному делу о клевете и краже.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2022 года стало известно, что в отношении блогера Алана Хасиева возбуждено уголовное дело о клевете на заместителя районного прокурора во Владикавказе. После этого бизнесмен из Северной Осетии Самвел Саркисянц обвинил Хасиева в том, что тот распространял о нем ложные сведения. Помимо распространения клеветы, Хасиеву инкриминируется кража с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 158 УК РФ). С ноября 2022 года Хасиев находился под арестом.

Советский райсуд Владикавказа изменил меру пресечения блогеру Алану Хасиеву с ареста на запрет определенных действий, блогер вернулся домой, сообщила вечером 11 мая "Основа".

В частности, блогеру запрещено пользоваться интернетом, посещать массовые и увеселительные мероприятия и выходить из дома в ночное время.

Расследование уголовного дела по части 2 статьи 128.1 УК РФ (публичное распространение клеветы) и части 2 статьи 158 УК РФ (кража) завершено и передано в суд, пишет издание.

Дело Хасиева поступило в Советский райсуд 13 марта, предварительное заседание откладывалось четыре раза, говорится в карточке дела на сайте суда. Следующая дата заседания, по состоянию на 11.43 мск, в карточке не указана.

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