Фермеры провели акцию протеста из-за проблем со сбытом зерна в Грузии

11 мая 2023, 07:57

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Грузинские фермеры провели акцию протеста на трассе Цнори – Лагодехи, потребовав от властей решить проблему со сбытом пшеницы и ячменя. По словам протестующих, Грузия импортирует зерновые культуры из-за границы, в то время как зернохранилища местных крестьян остаются переполненными.

Фермеры, выращивающие зерновые культуры, вышли на акцию протеста на дороге Цнори – Лагодехи. Они заявили, что будут протестовать до тех пор, пока власти не повысят цены на зерно.

В знак протеста фермеры выгрузили на дорогу зерно. На короткое время они перекрыли трассу, а после ее разблокировки заявили, что дают властям недельный срок, и что если их требования не будут выполнены, они начнут бессрочную акцию протеста.

Один из участников акции протеста заявил, что сотни тонн пшеницы и ячменя находятся в хранилищах и не могут быть проданы. И что в это время Грузия импортирует зерно из зарубежных стран, передал в своем эфире 10 мая телеканал "Формула", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Фермеры будут проводить протесты до тех пор, пока власти не примут меры для их поддержки, отметил другой участник акции протеста. "На ближайшем заседании правительства [премьер-министр Грузии] Ираклий Гарибашвили либо ответит на вопрос, почему фермеры оказались в такой ситуации, либо будут постоянные протесты. Фермеры столкнулись с трудностями из-за неправильной экономической политики правительства. Правительство поставило грузинский рынок в полную зависимость от России, а грузинские производители пшеницы не могут продавать пшеницу", – привел его слова в своем эфире телеканал "Пирвели", репортаж которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

С протестующими встретились сотрудники министерства экономического развития Грузии. В министерстве изучаются требования, изложенные фермерами, и в ближайшее время по ним будет принято решение, отметил телеканал.

В стране не работает ни один мукомольный завод, отметил исполнительный директор Ассоциации производителей пшеницы и муки Грузии Леван Силагава. "Ввоз пшеницы уже потерял смысл, поскольку импортная пошлина на муку нулевая, а касательно пшеницы действует плавающая пошлина", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, чуть более года назад, 20 апреля 2022 года, в Ассоциации хлебопекарей Грузии подчеркнули, что в стране ожидается подорожание хлеба из-за проблем, в частности, с поставками пшеницы из России, доля которой в объеме импорта достигает 80%. Грузия может сама покрывать нужды в пшенице, но для этого необходимо развивать сельское хозяйство и искать новых импортеров, отметили опрошенные "Кавказским узлом" экономисты.

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