09 мая 2023, 07:09

Ставрополец арестован после критики спецоперации на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Курском районе арестовал на 12 суток местного жителя Артура Абрамова, который, по версии следствия, негативно высказывался в адрес россиян из-за проведения военной операции на Украине.

По версии следствия, житель Курского района Ставропольского края Артур Абрамов в супермаркете "Магнит" в присутствии персонала и покупателей высказывался негативно в адрес жителей России в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине.

Курский районный суд Ставропольского края назначил в качестве наказания Абрамову 12 суток ареста. В суде он признал вину и раскаялся, передали 8 мая "Кавказ. Реалии"*.

В карточке на сайте Курского районного суда уточняется, что Артур Абрамов признан виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" (предусматривает до 15 суток ареста, – прим. "Кавказского узла).

Комментариев от Артура Абрамова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что жители Ставропольского края регулярно привлекаются по статье о дискредитации военных. Так, 22 апреля стало известно, что суд в Ставрополе оштрафовал на 40 тысяч рублей местного жителя Дмитрия Аникеева, признав, что его пост в соцсети дискредитировал российских военных.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Арестованный на акции "Бессмертного полка" в Сочи признал свою вину", "Пользователи интернета поспорили о праздновании 9 мая в Чечне", "Участники "Бессмертного полка" в Волгограде объяснили мотивы участия в акции".

Автор: "Кавказский узел"

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