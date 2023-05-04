Дело. Фото: https://pravo.ru/story/view/95116/

04 мая 2023, 13:20

Майкопчанин оштрафован за пацифистский пикет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд оштрафовал по статье о дискредитации армии Александра Фаустова, который вышел с пацифистским плакатом на пикет в Майкопе. 

"Кавказский узел" писал, что Александр Фаустов вышел к памятнику Ленину на центральной площади Майкопа с пацифистским плакатом 1 мая. В отдел полиции у него забрали телефон и составили протокол по статье о дискредитации российской армии.

Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование,

Александр Фаустов, который провел сутки в отделе полиции после задержания, оштрафован по статье о дискредитации российской армии. Мужчину оставили в отделе полиции на ночь, несмотря на то, что статья ареста не предполагает, отметил 3 мая правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Согласно карточке дела на сайте Майкопского горсуда, протокол Александра Фаустова был передан судье утром 2 мая. Спустя 22 минуты суд вынес постановление о назначении административного наказания, следует из обновленных 3 мая данных картотеки.

Судебный акт по состоянию на 6.03 мск сегодня не опубликован, сумма назначенного Фаустову штрафа не названа. Комментариями активиста относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Астраханской области оштрафован за дискредитацию армии", "Жительница Анапы заподозрена в дискредитации армии", "Пенсионерка из Краснодарского края оштрафована за порчу патриотических баннеров".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 мая 2023, 14:45

04 мая 2023, 14:04

04 мая 2023, 13:41

04 мая 2023, 12:32

04 мая 2023, 11:34

  • Активисты молодежного движения задержаны в Сухуме

    Силовики задержали в Сухуме нескольких участников акции, которую они проводили против передачи России госдачи в Пицунде. У активистов изъяты баннеры, и на них составлены протоколы, сообщило движение "Хара хпицунда".

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи