Майкопчанин оштрафован за пацифистский пикет

04 мая 2023, 13:20

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Суд оштрафовал по статье о дискредитации армии Александра Фаустова, который вышел с пацифистским плакатом на пикет в Майкопе.

"Кавказский узел" писал, что Александр Фаустов вышел к памятнику Ленину на центральной площади Майкопа с пацифистским плакатом 1 мая. В отдел полиции у него забрали телефон и составили протокол по статье о дискредитации российской армии.

Административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование,

Александр Фаустов, который провел сутки в отделе полиции после задержания, оштрафован по статье о дискредитации российской армии. Мужчину оставили в отделе полиции на ночь, несмотря на то, что статья ареста не предполагает, отметил 3 мая правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Согласно карточке дела на сайте Майкопского горсуда, протокол Александра Фаустова был передан судье утром 2 мая. Спустя 22 минуты суд вынес постановление о назначении административного наказания, следует из обновленных 3 мая данных картотеки.

Судебный акт по состоянию на 6.03 мск сегодня не опубликован, сумма назначенного Фаустову штрафа не названа. Комментариями активиста относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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