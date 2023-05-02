Участник пацифистского пикета в Майкопе обвинен в дискредитации армии

02 мая 2023, 00:43

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Протокол о дискредитации российской армии составлен на майкопчанина Александра Фаустова, который вышел на городскую площадь с пацифистским плакатом.

Александр Фаустов вышел к памятнику Ленина на центральной площади Майкопа с плакатом пацифистского содержания.

Фаустов был доставлен в отдел полиции, у него забрали телефон. На майкопчанина был составлен протокол по статье о дискредитации российской армии, пишет 1 мая "ОВД-Инфо"*.

О задержании Фаустова журналистам сообщила его сестра, представив в подтверждение фото пикета.

В картотеке на сайте Майкопского городского суда по состоянию на 00.30 мск сегодня, 2 мая, не зарегистрировано дело Александра Фаустова.

Ранее "Кавказский узел" писал, что суд в Адыгее назначил 800 тысяч рублей штрафа 39-летнему Игорю Короткову, признав фейком об армии видео, ссылку на которое активист опубликовал в мессенджере.

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