Крупный штраф за ссылку в мессенджере возмутил активиста из Адыгеи

05 марта 2023, 15:35

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Суд в Адыгее назначил 800 тысяч рублей штрафа Игорю Короткову, признав фейком об армии видео, ссылку на которое активист опубликовал в мессенджере. Коротков намерен обжаловать решение суда.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года Следственный комитет сообщил, что в в суд Красногвардейского района Адыгеи направлено дело 39-летнего Игоря Короткова, обвиненного в распространении фейков об армии в переписке в мессенджере WhatsApp*.

По версии следствия, в марте 2022 года житель Красногвардейского района "разместил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию в интернет-мессенджере WhatsApp* ссылку на видеоролик, содержащий ложные сведения о деятельности вооруженных сил Российской Федерации". Сообщения в публичных групповых чатах могут стать поводом для обвинения в фейках про российскую армию, а личная переписка не должна становиться основанием для подобных дел, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Красногвардейский райсуд Адыгеи 3 марта вынес обвинительный приговор Игорю Короткову, признав его виновным по части 1 статьи 207.3 УК РФ 1 , сообщила его адвокат Ирина Бабаханова.

"Ему назначено наказание 800 тысяч рублей штрафа без рассрочки… Эта статья не предусматривает административную преюдицию 2 . В отношении него до этого приговора, не выносились постановления о привлечении к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ", - сказала адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Коротков был обвинен в том, что опубликовал ссылку на видеоролик о военной операции на Украине, отметила Ирина Бабаханова. "Разместил в публичной группе WhatsApp, куда его добавили, и которая была создана с целью организации автопробега в поддержку вооруженных сил РФ", - сказала она.

На решение суда будет подана апелляционная жалоба, сообщила адвокат. "Я не с самого начала в деле. Дело расследовалось в Майкопе. Поэтому мне сложно объективно оценить нарушения на стадии предварительного расследования. Однако есть моменты, с которыми мы категорически не согласны вместе с моим подзащитным, и будет подана апелляционная жалоба на приговор", - сказала Бабаханова.

Сам Игорь Коротков подтвердил, что будет обжаловать приговор. "Я вину не признал. Не согласен, что обвиняюсь по статье «за распространение заведомо ложной информации». Заранее я не знал о ложности. А силовики давили на меня, чтобы я признался. В частности, при допросах следователь постоянно психологически давил, пытался запутать, повышал голос. Хотел вывести меня на признание вины. Уже в ходе следствия следователь силой и угрозами посадить меня в СИЗО изъял мой телефон, на диктофон которого я негласно записывал следственные мероприятия. Хотя телефоном мог пользоваться, потому что под подпиской о невыезде. Телефон мне вернули после окончания следствия, но все аудиозаписи стёрты", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Коротков.

Он отметил, что не связывает приговор со своей общественной деятельностью – в частности, с двумя выдвижениями в депутаты совета. "В первый раз не набрал голосов на выборах. Второй раз пытался подать документы на выборы, но председатель комиссии «зарубил» при сдаче подписей. Они изменили правила — надо было, чтобы доверитель полностью собственноручно вносил данные о себе в список. А я заполнял сам и только подпись и дату ставили те, кто рекомендовали меня на выборы. Поэтому не приняли подписи. Конечно, сильно не хотели, чтобы я прошёл. Но с тех пор прошло немало времени, и сегодняшняя ситуация не связана с той", - сказал Коротков.

Кроме того, по словам Игоря Короткова, он как активист пытался участвовать в решении социальных и хозяйственных проблем в родном селе Красногвардейское. "Я создал канал на YouTube «Социальный патриот», выкладывал там ролики о каких-то проблемах, к примеру, об отсутствии тротуаров и освещения в селе, о происшествиях. Первый раз меня привлекали к административной ответственности, когда была авария на перекрестке. Я стал фиксировать на видеокамеру происходящее. Сотрудник полиции подошёл и заявил, что, мол, нельзя снимать. На меня завели административное дело по статье 19.3 КоАП 3 . Но суд оправдал меня", - рассказал он.

YouTube-канал "Социальный патриот" создан в декабре 2014 года, на него подписаны 2,78 тысячи пользователей. На канале опубликованы видеоролики о социальных и экологических проблемах в селе Красногвардейское, а также видео с критической оценкой действий чиновников. Последнее видео на канале размещено два года назад, 5 марта 2021 года.

Второй раз его привлекли по этой же статье, когда он проигнорировал требования сотрудника полиции и не остановил автомобиль в тёмное время суток в неосвещённом месте. "Я проехал какое-то расстояние до освещённого места и потом остановился. Но, так как полицейские за мной гнались, то посчитали нарушением, повязали и в суд, который постановил меня наказать 7 сутками ареста", - сказал Коротков, отметив, что после этого случая освещение частично наладили, а ещё позже сделали новое освещение по всей улице и тротуар.

Также, по словам Короткова, он помогал в освещении экологических проблем региона. "Рассказывал о ситуации по свалкам, о незаконных рубках деревьев в лесах. Передавал информацию экологам. До сих пор общаюсь с Валерием Бринихом. Состою членом Общества охраны природы", - пояснил Коротков.

Мужчина пояснил, что занимается сельским хозяйством, но заработок у него сезонный, поэтому у него возникнут финансовые трудности при оплате штрафа. "Если приговор вступит в законную силу, я не смогу сразу заплатить этот гигантский штраф. Денег взять неоткуда. Я набрал уже кредитов, и новый мне не дадут. А источник дохода сезонный. Я занимаюсь выращиванием клубники. Сезон начинается в конце мая", - сказал Игорь Коротков.

Эколог и общественный деятель Валерий Бриних считает приговор Короткову несправедливым, но не связывает это уголовное преследование с его общественной активностью. "Основная активность его была в социальной сфере. Он боролся с бездействием чиновников в деле благоустройства посёлка, в котором живёт. По экологической линии, он выявлял свалки, нарушения при вырубке лесов. Хотя его деятельность и затрагивала чиновников, но в данном случае это не повлияло на приговор", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению активиста, суд следует уже сложившейся практике обязательного осуждения за фейки об армии. "Коротков хоть и общественник, но в политике не искушенный человек. Он просто не подумав сделал репост ролика, который, как считает следствие, содержал неправдивую информацию. Но сам-то Коротков никак не доказывал достоверность информации, он без комментариев её разместил. Поэтому вряд ли он заслуживал уголовного наказания. Могли обойтись административным наказанием за перепост. Но суд последовал за мнением следствия", - сказал Бриних.

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