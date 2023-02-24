Юристы описали практику преследования за фейки пользователей WhatsApp

24 февраля 2023, 19:55

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Сообщения в публичных групповых чатах могут стать поводом для обвинения по уголовной статье о фейках про российскую армию, а личная переписка не должна становиться основанием для подобных дел, хотя известны и такие случаи, указали юристы, комментируя дело Игоря Короткова из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", уголовное дело против жителя Красногвардейского района Адыгеи Игоря Короткова поступило в суд. Следствие сочло распространенную им информацию в мессенджере WhatsApp фейками о российской армии.

Ссылки на видео неоднократно становились основанием для возбуждения уголовных дел, отметила медиаюрист Светлана Кузеванова.

"Публикация постов или комментариев под постами в сообществах, группах или публичных чатах в различных соцсетях и мессенджерах неоднократно являлись основанием для возбуждения уголовных дел о распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ. Много дел за публикации, посты и комментарии в ВК, в Телеграмм, за твиты в Твиттере, а также за распространение сведений на разных других площадках: от сайтов и проповедей до публичных выступлений на митингах и заседаниях органов власти", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, большинство дел заканчиваются реальными сроками лишения свободы. "Так как привлечь к ответственности можно только за фейки, распространяемые публично, то в зоне риска прежде всего открытые сообщества и группы в соцсетях. Если говорить о мессенджерах типа WhatsApp, то небезопасно распространять сообщения в групповых чатах, делать репосты видео или ссылок, поскольку участники группы могут сообщить в правоохранительные органы о распространении кем-то запрещенной информации", - подчеркнула она.

Юрист уверена, что люди, распространяющие фейки в личной переписке, не должны подвергаться уголовному преследованию, потому что нет признака публичности информации.

"Но на практике известен один случай, когда уголовное дело по ст. 207.3 УК РФ возбудили против сотрудника МВД, который якобы сообщал недостоверную информацию о действиях российской армии по телефону друзьям и коллегам", - добавила Кузеванова.

Дело о фейках за сообщения в WhatsApp не уникальное, указал московский адвокат Евгений Черноусов.

"Мы не знаем, это была личная переписка или ссылка в публичной группе, где есть много участников и информацию получило большое количество людей. Если это открытая группа, то таких дел уже много. Если он отправил своему другу и за это сейчас его судят, то это уже редкий случай, но не уникальный", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, участники группы не несут ответственность за ссылки, которые публикуются там. "Ответственность несут люди, которые публикуют информацию в этих группах. Люди, которые читают, но при этом дальше не распространяют эту информацию, не несут никакой ответственности. Но если эти люди вдруг решат например по телефону передать эту информацию своему родственнику, другу, то это уже грозит уголовным преследованием", - отметил он.

Как следует из карточки дела на сайте Красногвардейского районного суда Адыгеи, к 24 февраля по делу Игоря Короткова состоялись шесть заседаний.

Изменения в Уголовный кодекс России, предусматривающие наказание за распространение недостоверных сведений о российской армии, были внесены 4 марта. С этого времени стало известно о ряде уголовных дел по этой статье в отношении активистов, журналистов, политиков и публичных персон.Уголовные дела по статье о фейках о российской армии, в частности, возбуждены в отношении ингушской журналистки Изабеллы Евлоевой, ростовского журналиста Сергея Резника.

Прокуратура подала апелляцию на приговор сочинскому врачу Евгению Золотову, который приговорен к штрафу в три миллиона рублей по делу о распространении фейков об армии. На рассмотрении дела в суде первой инстанции гособвинитель требовал для подсудимого шесть лет лишения свободы, однако Краснодарский краевой суд отказался ужесточить наказание.

"Кавказский узел" также писал, что Верховный суд Калмыкии ужесточил наказание бывшему сотруднику мэрии Элисты Алтану Очирову по делу о фейках о российской армии, увеличив срок в колонии с трех до пяти лет. По версии следствия и суда, Очиров публиковал материалы, дискредитирующие российскую армию, в Telegram-канале "Вольный улус".

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