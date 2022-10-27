Суд отказался ужесточить приговор врачу из Сочи по делу о фейках

27 октября 2022, 19:30

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Краснодарский краевой суд отказался удовлетворить апелляцию прокуратуры об ужесточении наказания сочинскому врачу Евгению Золотову и оставил в силе штраф в три миллиона рублей по делу о распространении фейков об армии.

Как писал "Кавказский узел", прокуратура подала апелляцию на приговор сочинскому врачу Евгению Золотову, который приговорен к штрафу в три миллиона рублей по делу о распространении фейков об армии. На рассмотрении дела в суде первой инстанции гособвинитель требовал для подсудимого шесть лет лишения свободы.

Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор Центрального суда Сочи Евгению Золотову по уголовному делу о "фейках" про российскую армию, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Адвокат Сергей Костюк сообщил, что прокуратура "пыталась изменить видение суда и требовала более жесткого наказания, не объясняя, почему оно должно быть ужесточено". По его словам, Золотов не оспаривает приговор, так как при грозящем реальном сроке "это лучшее из худшего", привело его слова издание.

Как следует из информации на сайте Краснодарского краевого суда, апелляция поступила в суд 5 октября, заседание состоялось сегодня.

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