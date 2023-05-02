Ингушетия и Дагестан показали худшие результаты на юге России по вводу жилья

02 мая 2023, 23:31

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По итогам 2022 года Ингушетия и Дагестан возглавили антирейтинг среди регионов юга России по количеству введенных в эксплуатацию квадратных метров жилья на одного местного жителя.

Как сообщал "Кавказский узел", в 2021 году большинство регионов СКФО и ЮФО показали маленькие объемы введённого в строй жилья. При этом на втором с конца месте в рейтинге оказалась Ингушетия. Дагестан занял 70-е место – в республике за год было введено 0,327 квадратного метра жилья на одного жителя.

В Ингушетии сроки сдачи жилья в эксплуатацию в среднем затягиваются на пять лет, а в Дагестане – на 2,5 года. Это наихудшие показатели среди регионов, так как по России сдача жилья в эксплуатацию в среднем переносится на семь месяцев, сообщил в ноябре 2022 года Единый ресурс застройщиков.

В 2022 году в Ингушетии введено в эксплуатацию 135 тысяч квадратных метров жилья, это 0,26 квадратного метра на жителя республики. Ингушетия занимает по этому показателю 81-е место среди регионов России. При этом в 2022 году республика показала рост ввода жилья на 20% относительно прошлого года, следует из инфографики РИА "Новости" "Рейтинг российских регионов по вводу жилья".

В конце списка разместился и Дагестан, где 2022 году ввели в эксплуатацию на 2,5% меньше жилья, чем годом ранее - 1005 тысяч квадратных метров, что составляет 0,313 квадратных метра на человека. Республика занимает 74-ю строчку рейтинга. На строку выше расположилась Волгоградская область, где в 2022 году сдано в эксплуатацию 0,323 квадратных метра на жителя региона, что составляет 798 тысяч квадратных метро жилья, что почти равно прошлогодним показателям.

Калмыкия заняла 60-ю строчку рейтинга - в республике за год введено в эксплуатацию 0,465 квадратного метра на человека - 213 тысяч квадратных метров, что почти совпадает с итогами за прошлый год. Северная Осетия расположилась на 55-й строчке с показателями 0,502 квадратных метра на человека и 342 тысячи квадратных метров, что на 6,2% больше, чем годом ранее.

На 45-й строчке разместился Ставропольский край с показателей 0,567 квадратных метра на человека (всего 1640 тысяч квадратных метров, что на почти 11% больше, чем годом ранее). 41-ю строчку заняла Кабардино-Балкария (0,579 квадратных метра на человека - всего 523 тысячи квадратных метра, что на 1,6% больше, чем в 2021 году).

Астраханская область расположилась на 30-й позиции рейтинга (0,622 квадратных метра на человека, всего 591 тысяча квадратных метров - на 8,7% больше аналогичного показателя в 2021 году). Ростовская область заняла 27-ю строчку рейтинга (0,649 квадратных метра при 2704 тысячи квадратных метров введенного жилья, что чуть больше, чем годом ранее), а строчку выше - Карачаево-Черкесия (0,66 квадратных метра на человека, при этом всего сдано 309 тысяч квадратных метров жилья, что на 31,4% больше, чем в 2021 году).

Адыгея вошла в десятку лучших регионов по этому показателю, заняв девятое место - в республике построили 0,94 квадратных метра на человека, всего 468 тысяч квадратных метров жилья при росте по сравнению с прошлым отчетным периодом 52,4%.

В пятерку лучших регионов вошли Кубань и Чечня. В Краснодарском крае в прошлом году сдали в эксплуатацию 1,305 квадратного метра на человека - всего сдано 7593 тысячи квадратных метров, что на 20% больше, чем в 2021 году). Чечня заняла четвертую строчку рейтинга - здесь сдано 1,315 квадратных метров на человека, а всего построено 2016 тысяч квадратных метров жилья, что на 96,8% больше, чем в 2021 году.

Возглавили рейтинг Ленинградская, Московская и Тюменская области. Средний показатель ввода жилья в России на человека, - 0,7 квадратного метра на человека, следует из данных, приведенных в публикации агентства.

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