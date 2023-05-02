Пребывание в СИЗО создало угрозу жизни Свидетелю Иеговы* из Майкопа

02 мая 2023, 07:22

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

67-летний Свидетель Иеговы* из Майкопа Николай Воищев не получает в СИЗО необходимое ему лечение, несмотря на то, что врачи подтвердили наличие у него серьезного заболевания.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 января суд принял решение оставить до июля под стражей 67-летнего Свидетеля Иеговы* из Майкопа Николая Воищева.

Николай Воищев в феврале прошел медицинское обследование в связи с серьезными заболеваниями, после чего ему было назначено лечение. Некоторые лекарства он должен принимать регулярно, однако в СИЗО он должного лечения не получает, передало 1 мая "ОВД-Инфо"**.

Кроме того, камера, в которой содержится Воищев, бывает переполненной. С момента его заключения некоторое время ему не выдавали письма. При этом в марте он получил сразу 250 штук, сообщил портал "Свидетели Иеговы"*.

Напомним, Воищев обвиняется в организации деятельности экстремистской организации. Следствие считает, что верующий систематически проводил и координировал собрания, выступления и богослужения с помощью интернета, а также "проводил идеологическую обработку жителей республики в целях увеличения числа последователей данной организации".

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.