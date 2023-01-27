27 января 2023, 19:37

Свидетель Иеговы* из Адыгеи оставлен под стражей до июля

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд проигнорировал ходатайство защиты и отказался смягчить меру пресечения 67-летнему Свидетелю Иеговы* из Майкопа Николаю Воищеву, который обвиняется в организации деятельности экстремисткой организации.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года силовики провели обыски не менее чем по пяти адресам Свидетелей Иеговы* в Майкопе, двоих верующих доставляли на допрос. В октябре 2022 года стало известно о новых обысках, 67-летний Николай Воищев был отправлен в СИЗО, против него возбудили уголовное дело.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, сообщается в справочном материале "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?" опубликованном на "Кавказском узле".

Свидетелю Иеговы* Николаю Воищеву продлен срок содержания под стражей до июля.Защита просила о замене СИЗО на домашний арест, в частности, из-за хронического заболевания обвиняемого, требующего постоянного наблюдения у врача и приема препаратов, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**. 

"Судом также не учтено, что уголовное дело находится в суде, и какой-либо возможности воздействовать на свидетелей, выступающих под псевдонимами, уничтожить доказательства либо иным способом воспрепятствовать производству по делу у Воищева не имеется", - процитировало издание жалобу защиты.

Воищева обвиняют в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК). По данным следствия, верующий систематически проводил и координировал собрания, выступления и богослужения с помощью интернета, а также "проводил идеологическую обработку жителей республики в целях увеличения числа последователей данной организации". После обысков в октябре он был отправлен на два месяца в СИЗО, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Николай Воищев признан правозащитным проектом "Поддержка политзеков. Мемориал" политзаключенным, указано на сайте проекта.

Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории России по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Кассационный суд оставил в силе приговор волгоградским Свидетелям Иеговы*", "Апелляционный суд увеличил срок Свидетелю Иеговы* из Ростова-на-Дону", "Ужесточен приговор четверым Свидетелям Иеговы* из Астрахани".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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