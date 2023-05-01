Жители Дагестана сообщили о массовой гибели тюленей

01 мая 2023, 20:01

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Туши мертвых тюленей найдены на берегу Каспийского моря в Махачкале и Каспийске, рассказали местные жители. Аналогичные сообщения поступили из Дагогней, сообщила общественный инспектор Росприроднадзора Аминат Абдурахманова.

Как писал "Кавказский узел", власти Дагестана 5 декабря 2022 года сообщили, что на берегу Каспийского моря около Махачкалы найдено более 2,5 тысячи мертвых тюленей. Специалисты установили, что птичий грипп или иные вирусные заболевания не являются причиной гибели тюленей, сообщил Россельхознадзор. Гибель животных связана с отравлением ядом или выбросами промышленных предприятий, предположил эколог Андрей Фокин.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа – единственное млекопитающее Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении", сообщили 26 апреля 2019 года "Зори Табасарана". В марте 2020 года федеральное Минприроды впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. В свою очередь, Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом.

В дагестанскую общественную организацию по охране памятников культурного и природного наследия «Птица Феникс» поступает информация о новых найденных мертвых тюленях, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель правления этой организации и общественный инспектор Росприроднадзора Аминат Абдурахманова.

В частности, из Дагестанских Огней сообщили, что 30 апреля на местном пляже житель обнаружил несколько мертвых нерп, а также птиц, сказала она.

Мертвые животные появились также на берегу моря в Махачкале, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местный житель. "На пляже в Махачкале видел четыре мертвых тюленя", - сказал он.

Об этом же сообщил житель Каспийска. "В Каспийске на берегу волны выбросили более десятка туш тюленей", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». Оба местных жителя отметили, что не видели, чтобы сегодня, 1 мая, кто-то занимался утилизацией мертвых тюленей.

Сообщения читателей о найденных мертвых тюленях публиковал 26 и 30 апреля в своем телеграм-канале "Черновик". "Сегодня на побережье Каспийского моря в Избербаше увидела вот такое с утра: несколько умерших тюленей. Экологическая катастрофа, но власти молчат, не могут определить, из-за чего умирают морские котики и рыбы. Все это разлагается на берегу, надзорные органы не предпринимают мер", - приведены слова местной жительницы в публикации 26 апреля. "Местные жители продолжают находить на берегу Каспийского моря мертвых тюленей", - сообщило издание 30 апреля.

Ранее, 21 марта, администрация Ленинского района Махачкалы в своем телеграм-канале опубликовала видео о том, что в прибрежных зонах Махачкалы продолжают находить трупы тюленей. Главный специалист отдела ЖКХ Рустам Курахмаев сообщил в опубликованном видео, что администрацией района еженедельно проводится "мониторинг береговой линии по выявлению мертвых тюленей и их дальнейшей утилизации". "Выявили и утилизировали более 10 туш. Работа в данном направлении будет продолжаться", - сообщил Курахмаев.

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