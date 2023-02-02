Экологи поспорили о причинах массовой гибели нерп в Дагестане

02 февраля 2023, 18:30

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Гибель тюленей на Каспии связана с отравлением ядом или выбросами промышленных предприятий, предположил эколог Андрей Фокин. Причиной смерти тюленей могла стать вирусная инфекция, возразили экологи Евгений Витишко и Дмитрий Шевченко, не исключив и антропогенный фактор

Как информировал "Кавказский узел", власти Дагестана 5 декабря 2022 года сообщили, что на берегу Каспийского моря около Махачкале найдены более 2,5 тысячи мертвых тюленей. Специалисты установили, что птичий грипп или иные вирусные заболевания не являются причиной массовой гибели тюленей, произошедшей в начале декабря 2022 года на берегу Каспийского моря в Дагестане, сообщил Россельхознадзор.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа – единственное млекопитающее Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении", сообщили 26 апреля 2019 года "Зори Табасарана". В марте 2020 года федеральное Минприроды впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. В свою очередь, Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом.

Руководитель НПО "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко указал, что экологи выделили три основные версии того, что могло привести к гибели тюленей. "Первая, официальная от Росприроднадзора, что был естественный выброс метана в море. Механика процесса такова, что под Каспием большие запасы углеводородов и иногда при тектонических явлениях, при небольших землетрясениях метан из земной коры выделяется в толщу воды и даже залпово выходит в атмосферу. Тюлени, которые дышат атмосферным воздухом травятся метаном в местах его концентрации. Воздух становится разреженным из-за заражения метаном.У тюленей возникает гипоксия из-за отсутствия кислорода и наблюдается гибель животных. Конечно, делают оговорки, что это не окончательное решение. Но никаких подробностей, где и когда был выброс метана нет. Концентрации газов на берегу не зафиксировано", - рассказал он

Другая версия от фонда "Компас", что это птичий грипп, указал эколог. "Это может быть. Но доказательств поголовной гибели от птичьего гриппа пока нет", - считает Шевченко.

Возможность заражения птичьим гриппом не исключена, указал специалист национального экологического комитета, экоактивист Андрей Фокин. "Переносчиками могли быть те же чайки, которые сталкиваются с тюленями в одной пищевой цепочке. Но пока что не понятно, что же всё-таки случилось с тюленями", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Третья версия, которую озвучил Шевченко - токсическое поражение из-за загрязнения различными выбросами. "Она тоже правдоподобна. Но пока не названо конкретное вещество, из-за которого отравились животные. Но версия об отравлении ракетным топливом не убедительна. Если бы синтетическое топливо, которые содержат децилин и прочие ядовитые вещества, в достаточно большом количестве попало в воду, то отравились бы не только нерпы, но и рыбы, птицы и другие живые существа. Однако отмечена гибель только тюленей", - отметил Шевченко.

Причина гибели тюленей скорее всего антропогенная. "Приоритетно это влияние несанкционированных сбросов ядовитых веществ людьми. Свалка ли, или проникновение ракетного топлива, все это может вызвать такую массовую гибель", указал член Совета по правам человека при губернаторе Кубани, руководитель краевого отделения организации "Зеленая лига" Евгений Витишко..

Версия об интоксикации и инфекционном заболевании одновременно также имеет право быть, указал Шевченко.

"Потому что при вскрытии обнаружено, что у животных были поражены давно внутренние органы. Они живут в очень неблагоприятной среде. Иммунитет таким образом был снижен. Поэтому они подвержены атакам вирусов и если вирус распространятся, то может гибнуть целая популяция", - считает Шевченко.

Он отметил также, что гибель тюленей на Каспии фиксируется каждый год. "Такой массовый мор не каждый год, но в целом происходит гибель тюленей. В 2000 г на Мангышлаке, в Казахстане погибло более 10 тыс тюленей. Это составляло четверть почти от общей численности. Сейчас общее поголовье насчитывает от 40 до 60 тыс нерп", - сообщил Шевченко.

По его словам, ослаблению иммунитета нерп способствует загрязнение среды антропогенными стокам. "Это и мусор, и сливы канализации. Потоком идут фекалии. Идут стоки от промышленных предприятий. Причем не только из Дагестана. По реке Волге они тоже уходят в Каспий. В такой среде животные не могут оставаться здоровыми. Могут быть любые вирусы, которые вызвали мор. Причем мертвые тюлени, как и мертвые дельфины на Черном море обнаруживаются зимой, в холодное время года. Когда распространены разные вирусы. Возможна и вариация ковида. Тогда есть угроза и для людей. Хотя, наверное, это маловероятно. Люди всё же не плавают рядом с тюленями и шансов заразиться мало", - рассказал Шевченко.

Андрей Фокин связывает причины гибели тюленей с причинами массовой гибели ряда птиц и животных в Ставропольском крае осенью, когда среди прочих там погибли и краснокнижные журавли, которые перелетали из района Баренцева моря на зимовку на Ближний Восток.

"Происходил массовый падеж более в чем половине районов края. Одной из версий было отравление фосфоцинком, которым отравляли грызунов на полях. И ведь вполне вероятно, что этот яд мог достичь и Каспия", - полагает Фокин.

Наряду с этим, прокуратура Ставропольского края подтвердила ему и наличие инфекционного заболевания у погибших животных. "В тушах погибших животных был обнаружен возбудитель туляремии. А это инфекция. Которая может и на людей распространяться. У меня на руках официальный ответ от 29 декабря 2022 года. И у меня нет доказательств, что массовый падёж животных на Ставрополье не связан с гибелью тюленей в Каспийском море", - считает Фокин.

Шевченко не видит связи между гибелью животных и птиц в Ставрополье и гибелью тюленей на Каспии."Там это было связано с потравами мышей. Невероятно, чтобы эти яды дошли до Каспийского моря", - сказал он.

В 2020 году была такая же гибель тюленей и не было дано чёткого ответа, отчего это случилось, предположений много и каждое из них может быть близко к истине, указал Фокин. "К примеру, по всему побережью Каспийского моря в Дагестане свалки мусора, который смывается в море. Помимо этого, есть сливы с предприятий и сливы канализации", - рассказал Фокин.

Он также указал на возможность стока в Каспий вредных, ядовитых веществ и из других регионов. "По рекам. которые впадают в Каспийское из района Минвод, например. Могут сливать выбросы с предприятий, автосервисов, производства шуб. Не надо забывать, что и Волга впадает в Каспийское море и из неё тоже могут быть ядовитые выбросы. А так как Каспийское море - это озеро, закрытый водоём, то естественное очищение его дольше и сложнее", - пояснил Фокин.

Самая частая версия — это вирусы, подчеркнул Витишко. "Или естественные причины, типа задохнулись, не могли найти еды из-за заморозков", - отметил он

Пока что версии не проработаны до конца, указал он. "Но как показывает практика, госорганы на самом деле никогда не сознаются в реальных причинах того или иного чрезвычайного происшествия. Тема будет замылена. Правду никто не узнает, если экологи сами каким-то образом не получат анализы", - подчеркнул Витишко.

Он не исключает, что потенциально опасность для других видов фауны и для людей от гибели тюленей тоже может существовать. "Но в период курортного сезона и на Каспии, как и на Черном море проводятся детальные анализы воды. В том числе на наличие микроорганизмов, химического загрязнения. Море само восстанавливается и к моменту, когда большинство людей могут иметь контакт с водой, угрозы скорее всего не будет. Для других видов животных тоже, скорее всего нет угрозы. Иначе мы это уже увидели. Возможно это специфика организма тюленей", - резюмировал Витишко.

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