Россельхознадзор отверг версию о массовой гибели тюленей в Дагестане из-за вирусных заболеваний

31 января 2023, 08:37

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Специалисты установили, что птичий грипп или иные вирусные заболевания не являются причиной массовой гибели тюленей, произошедшей в начале декабря 2022 года на берегу Каспийского моря в Дагестане, сообщил Россельхознадзор.

Как информировал "Кавказский узел", власти Дагестана 5 декабря 2022 года сообщили, что на берегу Каспийского моря около Махачкале найдены более 2,5 тысячи мертвых тюленей.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа – единственное млекопитающее Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении", сообщили 26 апреля 2019 года "Зори Табасарана". В марте 2020 года федеральное Минприроды впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. В свою очередь, Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом.

Специалисты Федерального центра охраны здоровья животных провели исследования проб и пришли к выводу, что массовая гибель тюленей в Дагестане произошла не по причине вирусных заболеваний.

Была проведена проверка на наличие вирусов гриппа типа А и подтипа Н5, бешенства, адено-, парво-, морбили-, каприпокс- и ортопоксвирусов, SARS-CoV-2, а также бактерий-возбудителей пастереллеза, микоплазмоза, клостридиоза, хламидиоза и бруцеллеза. Перечисленные заболевания были полностью исключены, привело 30 января РИА "Дагестан" сообщение федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

24 января Дагестанский государственный университет со ссылкой на Институт экологии и устойчивого развития заявил, что по одной из версий причиной гибели тюленей мог стать птичий грипп. Россельхознадзор не подтвердил эту информацию, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 17 января на берегу Каспийского моря вновь произошла массовая гибель тюленей. Близ Махачкалы были найдены, по меньшей мере, 50 мертвых нерп.

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