Массовая гибель тюленей вновь произошла в Дагестане

17 января 2023, 14:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На берегу Каспийского моря близ Махачкалы найдены, по меньшей мере, 50 мертвых краснокнижных тюленей, специалисты выясняют причины их гибели. Ранее гибель около 2,5 тысяч нерп была зафиксирована 3 декабря.

Близ Махачкалы на берегу Каспийского моря обнаружены несколько десятков мертвых нерп.

Погибшие животные относятся к эндемичному виду каспийских тюленей, которые занесены в Красную книгу и находятся в угрожаемом состоянии. На место выехали специалисты Росрыболовства и министерства природных ресурсов и экологии Дагестана, они выясняют причины гибели тюленей, сообщил сегодня на своем сайте телеканал РЕН ТВ.

Телеканал также опубликовал видео, на кадрах которого показаны мертвые нерпы на берегу моря.

Специалисты уже насчитали на берегу моря около Махачкалы 50 туш краснокнижных Каспийских нерп, передала сегодня "Газета.Ру".

На 13.50 мск на сайте управлений Росрыболовства и МЧС по Дагестану нет сообщений о массовой гибели тюленей.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа – единственное млекопитающее Каспийского моря. В апреле 2019 года правительство Дагестана распорядилось внести это животное в Красную книгу республики, при этом тюлени попали в категорию "сокращающиеся в численности и/или распространении", сообщили 26 апреля 2019 года "Зори Табасарана". В марте 2020 года федеральное Минприроды впервые за 23 года обновило Красную книгу России и внесло туда каспийского тюленя. В свою очередь, Международный союз охраны природы объявил каспийского тюленя вымирающим видом.

"Кавказский узел" также писал, что 3 декабря 2022 года управление Росрыболовства сообщило, что на берегу Каспийского моря в Махачкале найдены мертвые тюлени, 5 декабря 2022 года ведомство уточнило, что специалисты насчитали 2,5 тысячи погибших животных. По данным Минприроды Дагестана, массовая гибель тюленей произошла по естественным причинам.

Напомним, в мае 2021 года на побережье около Махачкалы и Дербента также было найдено множество погибших краснокнижных каспийских нерп. По данным Федерального агентства по рыболовству, причиной гибели 90% тюленей стала асфиксия из-за выброса природного газа.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.