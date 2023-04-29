29 апреля 2023, 12:02

Житель Дагестана погиб на Украине

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Абубакар Бондаренко из Левашинского района погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 435 жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 апреля стало известно, что на Украине погиб Мамми Маммиев из Дагестанских Огней. Он стал, по меньшей мере, 434-м жителем Дагестана, чья гибель в ходе специальной военной операции была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб житель Левашинского района Абубакар Бондаренко, сообщила 26 апреля администрация района на своей странице в соцсети "Одноклассники".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 435 жителей Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Участник протестов против мобилизации в Махачкале приговорен к условному сроку", "Власти признали гибель на Украине не менее 1650 жителей юга России".

Автор: Кавказский узел

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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