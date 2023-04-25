Контрактник из Дагогней убит на Украине

25 апреля 2023, 14:51

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Военнослужащий Мамми Маммиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дагестанских Огней. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 434 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Ибрагим Ибрагимов стал 433-м жителем Дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Мамми Мамиев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Дагестанских огней в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии в школе № 7 мемориальной доски. Мамиеву было 24 года. Он родился в Нефтекумске Ставропольского края, в школу пошел уже в Дагогнях. После школы, в 2015 году, Мамми поступил в Самарский государственный экономический университет. По окончании университета заключил контракт на военную службу. Погиб 15 августа 2022 года в ходе военной операции на Украине, следует из приложенного к публикации видео.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 434 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 17.30 мск 21 апреля сообщили о гибели на Украине не менее 1771 жителя юга России, в том числе 977 уроженцев СКФО и 794 – ЮФО. Больше всего погибших среди регионов юга России насчитывается в Дагестане."Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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