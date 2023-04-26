Жительница Нальчика обвинена в дискредитации военных

26 апреля 2023, 19:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На жительницу Нальчика Янину Этезову составлен протокол о дискредитации российских военных, он передан в суд.

"Кавказский узел" писал, что 4 марта 2022 года в Кодекс об административных правонарушениях России была добавлена статья 20.3.3 о дискредитации вооруженных сил, после чего жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальным наказанием по ней для граждан является штраф в 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Янина Этезова обвиняется в дискредитации российских военных, административное дело против нее рассмотрит суд Нальчика, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из информации на сайте суда, материалы в отношении Этезовой поступили в суд 24 апреля, дело передано судье. Дата рассмотрения по данным на 19.00 мск 26 апреля еще не назначена.

"Кавказский узел" также сообщал, что комментарии в соцсети стали поводом для составления административного протокола по статье о дискредитации российской армии в отношении жителя Нальчика Рустама Нагоева, оштрафованного на 30 тысяч рублей.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.