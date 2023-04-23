Стали известны подробности административного дела Рустама Нагоева

23 апреля 2023, 02:46

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Комментарии в соцсети стали поводом для составления административного протокола по статье о дискредитации российской армии в отношении жителя Нальчика Рустама Нагоева, оштрафованного на 30 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта стало известно о том, что житель Нальчика Рустам Нагоев был оштрафован по административной статье о дискредитации российских военных.

Стали известны подробности дела жителя Нальчика Рустама Нагоева. Он был оштрафован Нальчикским городским судом на 30 тысяч рублей, пишет 22 апреля "ОВД-Инфо"*.

Поводом для составления административного протокола стали два комментария, которые он написал в соцсети. В одном из них он прокомментировал ситуацию в Артемовске (Бахмуте), в другом - усомнился в демократических перспективах России.

4 марта 2022 года в Кодекс об административных правонарушениях России была добавлена статья 20.3.3 о дискредитации вооруженных сил, после чего жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальным наказанием по ней для граждан является штраф в 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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