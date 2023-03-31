Нальчикский городской суд. Фото: https://fastly.4sqi.net

31 марта 2023, 18:21

Житель Нальчика оштрафован по делу о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Нальчикский городской суд оштрафовал местного жителя Рустама Нагоева по административной статье о дискредитации российских военных.

"Кавказский узел" писал, что 4 марта 2022 года в Кодекс об административных правонарушениях России была добавлена статья 20.3.3 о дискредитации вооруженных сил, после чего жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальным наказанием по ней для граждан является штраф в 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием. 

Рустам Нагоев привлечен к административной ответственности за дискредитацию российской армии, Нальчикский городской суд назначил ему штраф, следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда.

Как указано в карточке дела, протокол об административном правонарушении поступил в суд 3 марта, на заседании 23 марта было внесено решение о назначении административного наказания. Судебное решение, с указанием, какие именно действия суд счел дискредитацией армии, а также какой штраф назначен, на сайте суда к 18.20 мск 31 марта не опубликовано.

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Примечание:

"Правозащитники поспорили о значении пацифистских пикетов для жителей Кабардино-Балкарии", "Суд в Чегеме отказался рассматривать дело о дискредитации армии", "Активист из Нальчика арестован после пацифистского пикета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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