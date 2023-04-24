Прокурор запросил для Паскаря 8,5 года колонии

24 апреля 2023, 16:10

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Гособвинитель потребовал приговорить к 8,5 года лишения свободы волгоградца Игоря Паскаря, обвиненного по делу о поджоге коврика у здания ФСБ в Краснодаре и баннера со знаком Z. Защита не согласна с квалификацией поджога коврика как теракта, сообщил после заседания адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля обвинение и защита Игоря Паскаря завершили представление доказательств на процессе по делу о поджоге коврика у приемной ФСБ в Краснодаре. Доводы и аргументы следствия не нашли своего подтверждения, прокомментировал ход дела адвокат Феликс Вертегель.

В январе суд по делу Игоря Паскаря рассматривал его показания, данные на предварительном следствии. Паскарь, как выяснилось, не осознавал значения некоторых формулировок, которые следователь внес в протокол допроса, а назначенный адвокат не объяснял ему, что эти формулировки означают, сообщил Феликс Вертегель. На заседании 21 марта защита Паскаря показала суду видеозапись, которая опровергла заявления следователей о последствиях поджога. Паскарь обвинен в теракте (часть 1 статьи 205 УК РФ, предусматривает до 15 лет лишения свободы) и в вандализме по мотивам политической ненависти (часть 2 статьи 214 УК РФ, предусматривает до трех лет лишения свободы).

Прокурор потребовал приговорить Паскаря к 8,5 года колонии, сообщил сегодня правозащитный проект "Зона солидарности". "Такой срок обвинение потребовало за два [протестных] действия: поджог Z-баннера и бросок коктейля Молотова в порог управления ФСБ в Краснодаре", - говорится в публикации в телеграм-канале проекта.

На сегодняшнем заседании в Южном окружном военном суде защита обвиняемого не отрицала факты попыток поджога здания и баннера, но не согласна с квалификацией поджога коврика как теракта, сообщил адвокат Паскаря Феликс Вертегель. "Мы не согласны с квалификацией события у входа в ФСБ как теракта, при этом не отрицаем квалификацию по статье о вандализме", - приводит его слова "Кавказ.Реалии"*.

По его словам, прения назначены на 16 мая, и не исключено, что в тот же день суд озвучит приговор, пишет издание.

Напомним, 46-летний житель Волгограда Игорь Паскарь был задержан летом 2022 года в Краснодаре. По версии следствия, Паскарь бросил "коктейль Молотова" в здание управления ФСБ по Краснодарскому краю, в результате чего загорелся коврик возле входа. В августе 2022 года Паскарю, уже обвиненному в совершении теракта, было добавлено обвинение в вандализме: по версии следствия, Паскарь поджег также баннер с литерой Z и надписью "Своих не бросаем". Паскарь не отрицал своих действий, но не согласился с попытками следствия квалифицировать их как теракт, сообщил адвокат.

В ноябре 2022 года Паскаря этапировали из Краснодара в Ростов-на-Дону, где военный суд начал рассматривать его дело. На заседании 9 января Паскарь заявил, что силовики после задержания пытали его, в том числе электротоком.

Ранее Паскарь сообщил адвокату, что его акция была задумана как пацифистская. "Моя акция сугубо мирная, должна была показать всем противникам [военной операции], что они не одиноки", - пересказал его слова адвокат.

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