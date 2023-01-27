Адвокаты сочли бесполезной медэкспертизу по делу Паскаря

27 января 2023, 04:04

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Прокуратура обещала рассмотреть заявление о пытках, которое сделал в суде обвиненный в попытке поджога здания ФСБ в Краснодаре Игорь Паскарь, однако судмедэкспертиза спустя полгода не сможет подтвердить его слова, сообщил адвокат обвиняемого.

Как писал "Кавказский узел", летом 2022 года в Краснодаре был задержан 46-летний житель Волгоградской области Игорь Паскарь, который бросил в здание краевого управления ФСБ "коктейль Молотова", в результате чего загорелся коврик для ног около входа. Паскарь был обвинен в совершении теракта и вандализме и арестован. Паскарь не отрицает своих действий, но не согласен с попытками следствия квалифицировать их как теракт, сообщил адвокат. В ноябре 2022 года Паскаря этапировали из Краснодара в Ростов-на-Дону, где военный суд начал рассматривать его дело. На заседании 9 января Паскарь заявил, что силовики после задержания пытали его, в том числе электротоком.

Суд по делу Игоря Паскаря 25 января рассматривал показания, которые подсудимый дал на предварительном следствии. Паскарь, как выяснилось, не осознавал значения некоторых формулировок, которые следователь вписывал в протокол допроса, а назначенный адвокат не объяснял ему, что эти формулировки означают, сообщил "Кавказскому узлу" защитник Паскаря Феликс Вертегель.

"Он очень сильно переживал по поводу происходящего на Украине и для него это была акция протеста. Сам он считает себя активистом", - отметил адвокат.

По словам адвоката, суд пока не инициировал проверку по заявлению Игоря Паскаря о пытках, но им обещали заняться представители прокуратуры. Документально подтвердить, что Паскарь подвергался пыткам, защита не сможет: предполагаемые пытки произошли в июне 2022 года и назначение судебно-медицинской экспертизы сейчас ничего не даст, а жалоб на более поздние случаи применения насилия у его подзащитного не было, пояснил Вертегель.

Адвокат Евгений Черноусов согласен с мнением, что назначение судебно-медицинской экспертизы по поводу пыток полгода спустя не имеет смысла. Подтвердить заявление о пытках в таком случае могли бы свидетели, если они есть, отметил он.

"Медицинские работники при проведении экспертизы не выдумывают, а пишут, что видят. Поэтому при таком сроке вряд ли что-то обнаружится", - сказал Черноусов "Кавказскому узлу".

Следующее заседание суда по делу Паскаря назначено на 7 февраля.

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