Врач характеризовал здоровье Саакашвили как стабильное

23 апреля 2023, 22:47

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Михаил Саакашвили периодически теряет сознание, однако в целом его состояние стабильное, заявила врач клиники «Вивамед» Тамар Чантурия.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 апреля врачи сообщили, что Михаил Саакашвили стал чувствовать себя хуже, потерял в весе, у него диагностировано истощение организма, снижены психические функции. 11 апреля стало известно, что защита третьего президента Грузии подала жалобу в ЕСПЧ, потребовав не допустить нанесение непоправимого вреда его здоровью. За неделю до этого консилиум врачей, созванный омбудсменом, объявил, что с момента последнего обследования состояние Саакашвили ухудшилось: он потерял в весе, у него диагностировано истощение организма, снижены психические функции.

Ситуация с Михаилом Саакашвили стабильная, но требует внимания считает врач Тамар Чантурия. По сведениям врача, 22 апреля Михаил Саакашвили потерял сознание, вставая с кресла

«По словам пациента и его матери, он потерял сознание, вставая с кресла, и упал. Второй случай был, когда он перебирался с кресла на кровать, опираясь на фельдшера. Он присел, но сознания не потерял. Когда мы вошли, пациент был контактен и адекватен, у него отмечалось и головокружение», - рассказала врач, слова которой приводит interpressnews.ge.

Напомним, Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован в связи с тем, что ранее был заочно приговорен к лишению свободы по двум уголовным делам. После ареста Саакашвили трижды объявлял голодовку, адвокаты Саакашвили неоднократно заявляли об угрожающем состоянии его здоровья, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

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