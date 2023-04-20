20 апреля 2023, 07:31

Суд в Нальчике отказался рассматривать дело о дискредитации военных

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Нальчикский горсуд вернул силовикам дело о дискредитации военных местным жителем Павлом Улибеговым после того, как полицейские не выполнили требование провести лингвистическую экспертизу надписи на плакате, который Улибегов держал во время пикета.

Как сообщал "Кавказский узел", нальчанин Павел Улибегов 8 марта у здания парламента Кабардино-Балкарии вышел на пикет с пацифистским плакатом. На него составили протоколы о дискредитации военных и о неповиновении полиции. По второй статье суд в тот же день арестовал Улибегова на пять суток.

Городской суд Нальчика вернул в полицию материалы дела о дискредитации военных в отношении Павла Улибегова. Он потребовал провести лингвистическую экспертизу текста на плакате, который держал во время пикета с тем, чтобы установить, насколько пацифистская надпись дискредитировала российских военных. Полиция этого не сделала, что могло стать причиной возвращения материала в МВД, передали 19 апреля "Кавказ. Реалии"*.

В карточке на сайте Нальчикского городского суда уточняется, что Улибегов обвинялся по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Иной информации по делу, в том числе и о причине того, почему суд вернул его материалы силовикам, на сайте суда не приведено.

"Кавказский узел" также писал, что 19 апреля стало известно, что Чегемский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Хасанша Урусова, посчитав, что его пост в соцсети дискредитировал военных.

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Примечание:

"Прекращен суд по делу участницы протестов против мобилизации в Нальчике", "Жительница Прохладного оправдана по делу о дискредитации армии", "Дело Регины Кирц возвращено в полицию".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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