Хасанш Урусов оштрафован за дискредитацию армии

19 апреля 2023, 09:25

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Чегемский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Хасанша Урусова за пост в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте Чегемский районный суд Кабардино-Балкарии вернул в полицию из-за выявленных недостатков административный протокол о дискредитации российской армии, составленный в отношении Хасанша Урусова.

Житель Чегема Хасанш Урусов оштрафован на 30 тысяч рублей. Такое решение вынес Чегемский районный суд, который счел пост Урусова в соцсети дискредитирующим российскую армию. Заседание прошло без участия подсудимого, написали 18 апреля "Кавказ.Реалии"*.

Напомним, 4 марта 2022 года в Кодекс об административных нарушениях России была добавлена статья 20.3.3 - за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье КоАП. Максимальным наказанием по ней для граждан является штраф в 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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