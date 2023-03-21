Суд в Чегеме отказался рассматривать дело о дискредитации армии

21 марта 2023, 05:06

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Чегемский районный суд Кабардино-Балкарии вернул в полицию из-за выявленных недостатков административный протокол о дискредитации российской армии, составленный в отношении Хасанша Урусова.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в Кодекс об административных нарушениях России была добавлена статья 20.3.3 - за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стали привлекаться к ответственности по этой статье КоАП. Максимальным наказанием по ней для граждан является штраф в 50 тысяч рублей, при этом повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Административный протокол о дискредитации российской армии составлен в отношении жителя Чегема Хасанша Урусова, пишет 20 марта "ОВД-Инфо"*.

Материалы дела поступили на рассмотрение в Чегемский районный суд, однако он отказался рассматривать протокол и возвратил его силовикам. Как указано на сайте суда, определение о возвращении протокола вынесено 20 марта в связи с тем, что он или другие материалы дела были составлены и оформлены "неправомочными лицами". Запись об этом в карточку дела внесена сегодня, 21 марта.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 17 марта силовики составили протокол о дискредитации российских военных на жителя Зольского района Ислама Мамбетова.

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