18 апреля 2023, 12:18

Более тысячи грузовиков скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге

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Выезда в Грузию из России в районе пункта пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают 1085 грузовиков.

Как писал "Кавказский узел", ночью 11 апреля из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии было запрещено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге. Днем ограничения были сняты после расчистки дорожного полотна.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

В электронной очереди на проезд через КПП "Верхний Ларс" зарегистрировано 1085 грузовиков. Согласно дате регистрации в электронной очереди, некоторые водители ожидают проезда в Грузию с 13 апреля, пишет сегодня со ссылкой на центр организации дорожного движения Северной Осетии "Интерфакс".

При этом, по данным центра, очередь грузовиков за сутки сократилась: 17 апреля проезда ожидали 1411 большегрузов.

Веб-камеры на КПП "Верхний Ларс", показывающие ситуацию на дорогах к КПП на выезд из России и в противоположную сторону, на 12.15 мск, выключены. Данные с веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

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Примечание:

"Принятие Госдумой закона об электронных повестках не вызвало очередей на "Верхнем Ларсе"", "Более 20 сел заблокированы в Грузии после схода двух оползней", "Проезд по Транскаму закрыт из-за непогоды".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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