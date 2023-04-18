Более тысячи грузовиков скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге

18 апреля 2023, 12:18

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Выезда в Грузию из России в районе пункта пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают 1085 грузовиков.

Как писал "Кавказский узел", ночью 11 апреля из-за ухудшения погодных условий на территории Грузии было запрещено движение большегрузов по Военно-Грузинской дороге. Днем ограничения были сняты после расчистки дорожного полотна.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

В электронной очереди на проезд через КПП "Верхний Ларс" зарегистрировано 1085 грузовиков. Согласно дате регистрации в электронной очереди, некоторые водители ожидают проезда в Грузию с 13 апреля, пишет сегодня со ссылкой на центр организации дорожного движения Северной Осетии "Интерфакс".

При этом, по данным центра, очередь грузовиков за сутки сократилась: 17 апреля проезда ожидали 1411 большегрузов.