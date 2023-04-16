Игорь Коротков. Стоп-кадр видео, опубликованного на YouTube-канале "Социальный активист" 24.09.2020, https://www.youtube.com/watch?v=ZAT9P4TKLT0

16 апреля 2023, 15:50

Активист из Адыгеи оспорил штраф за фейки об армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Игорь Коротков направил в Верховный суд Адыгеи апелляцию на решение суда, который оштрафовал его на 800 тысяч рублей, признав распространением фейков об армии публикацию ссылки в мессенджере.

Как писал "Кавказский узел", суд в Адыгее назначил 800 тысяч рублей штрафа 39-летнему Игорю Короткову, признав фейком об армии видео, ссылку на которое активист опубликовал в мессенджере. 

По версии следствия, в марте 2022 года житель Красногвардейского района "разместил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию в интернет-мессенджере WhatsApp* ссылку на видеоролик, содержащий ложные сведения о деятельности вооруженных сил Российской Федерации". Сообщения в публичных групповых чатах могут стать поводом для обвинения в фейках про российскую армию, а личная переписка не должна становиться основанием для подобных дел, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Житель Адыгеи Игорь Коротков направил апелляцию в Верховный суд республики, оспорив назначенный судом первой инстанции штраф, сообщило издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте Верховного суда Адыгеи, апелляционная жалоба Короткова поступила в суд 4 апреля, заседание назначено на 27 апреля.

Игорь Коротков ранее заявил о давлении силовиков. "Я вину не признал. Не согласен, что обвиняюсь по статье «за распространение заведомо ложной информации». Заранее я не знал о ложности. А силовики давили на меня, чтобы я признался. В частности, при допросах следователь постоянно психологически давил, пытался запутать, повышал голос. Хотел вывести меня на признание вины. Уже в ходе следствия следователь силой и угрозам и посадить меня в СИЗО изъял мой телефон, на диктофон которого я негласно записывал следственные мероприятия. Хотя телефоном мог пользоваться, потому что под подпиской о невыезде. Телефон мне вернули после окончания следствия, но все аудиозаписи стёрты", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Коротков 5 марта.

Коротков добавил, что как активист пытался участвовать в решении социальных и хозяйственных проблем в родном селе Красногвардейское, а также экологических проблем региона. "Я создал канал на YouTube "Социальный патриот", выкладывал там ролики о каких-то проблемах, к примеру, об отсутствии тротуаров и освещения в селе, о происшествиях", - сказал он. Он отметил, что дважды привлекался к административной ответственности по статье о неповиновении требованию сотрудника полиции, в одном случае суд оправдал его, в другом - назначил семь суток ареста.

YouTube-канал "Социальный патриот" создан в декабре 2014 года, на него подписаны 2,78 тысячи пользователей. На канале опубликованы видеоролики о социальных и экологических проблемах в селе Красногвардейское, а также видео с критической оценкой действий чиновников. Последнее видео на канале размещено два года назад, 5 марта 2021 года.

Статья 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) была введена 4 марта 2022 года, после начала военной операции России на Украине. В сентябре 2022 года Майкопский горсуд признал виновной по этой статье местную жительницу Елену Сумину. В распространении фейков об армии и участии в деятельности экстремисткой организации обвиняется и жительница Майкопа Виктория Гончарова, 15 апреля стало известно, что суд продлил ей срок ареста на полгода.

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Примечание:

"Врач из Майкопа оштрафована за дискредитацию российской армии", "Житель Майкопа оштрафован за дискредитацию военных", "Жители Адыгеи и Кабардино-Балкарии обвинены в дискредитации российских военных".

Автор: "Кавказский узел"

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