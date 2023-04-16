Сочинский активист сообщил об акте вандализма

16 апреля 2023, 02:56

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Сочинец Владимир Атаманчук, обвиняемый по уголовной статье о дискредитации российской армии, стал свидетелем того, как уборщик справил нужду на мемориал военным летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он обратился к районным и городским властям и в полицию, но там не заинтересовались инцидентом. Заявление Атаманчука приняли лишь в районной прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", активист Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, 7 сентября 2022 года был задержан по обвинению в неподчинении силовикам. 21 октября стало известно о том, что против Атаманчука возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. В середине февраля пенсионер пожаловался на давление силовиков, которые убеждали его написать отказ от адвоката в пользу государственного защитника.

26 декабря Атаманчук рассказал, что следователь обязал его являться почти ежедневно, а ездить приходится за сто километров. Ежедневные визиты к следователю повлияли на состояние здоровья пенсионера, он вынужден был обратиться к врачам. 28 декабря Атаманчук был госпитализирован после вызова на допрос. Из больницы он был выписан 4 января.

15 апреля активист Владимир Атаманчук, который находится под следствием по уголовной статье о дискредитации российской армии, обратился в прокуратуру по факту вандализма на мемориале воинам, погибшим в годы Великой отечественной войны.

Активист рассказал корреспонденту "Кавказского узла" об обстоятельствах инцидента. По его словам, 10 апреля в дневное время он проходил по улице Каралаша мимо мемориала военным летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. «Я увидел троих: женщину и двух мужчин в робах, на которых крупными буквами было написано «Санитарная уборка». Один из них стоял и [справлял нужду] прямо на мемориал, на что я не мог не отреагировать. Я подошел и сказал: «Что вы делаете? Как вам не стыдно?», на что этот мужчина в грубой форме мне ответил: «Не твое дело!». Я расценил это как хулиганство либо вандализм, ведь это действо происходило среди бела дня, в канун 9 мая - Дня Победы. По всей вероятности, эти «санитарные уборщики» и были присланы сюда, чтобы произвести уход за памятником к 9 мая, но вместо этого решили его загадить еще больше. Я находился под впечатлением почти неделю. Не знал, что делать. Пытался звонить в мэрию и в администрацию района, чтобы они обратили внимание на этих работников, но никто не проявил интереса к моему сообщению. Звонил в дежурную часть полиции. Там тоже отмахнулись. Тогда я решил написать заявление районному прокурору и пошел на личный прием. Меня принял заместитель. Выслушал меня и ничего толком не сказал, кроме того, что они разберутся и дадут мне ответ», - рассказал Атаманчук.

Копия его заявления в прокуратуру имеется в распоряжении "Кавказского узла". В нем Атаманчук требует найти виновных и привлечь их к ответственности за вандализм.

В прокуратуре Лазаревского района корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что получили заявление от Атаманчука. «Заявление Атаманчука принято с личного приема у заместителя прокурора Лазаревского района. Атаманчуку будет дан ответ в установленный законом месячный срок», - сказала сотрудница ведомства.

В мэрии Сочи корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в связи со всеми случаями вандализма следует обращаться в полицию или прокуратуру. «За состояние всех памятников героям ВОВ отвечает администрация города Сочи, а функции по их уборе распределены между главами районов по месту расположения памятников. Если случаи вандализма стали известны, то надо обращаться либо в полицию либо в прокуратуру», - заявила она.

При этом она не смогла ответить, какая фирма выиграла тендер на уход за мемориалом военным лётчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны на улице Каралаша в Лазаревском районе, и рекомендовала «писать запрос в службу заказчика Лазаревского района Сочи».

Адвокат Сергей Костюк полагает, что действия уборщиков можно квалифицировать как вандализм по статье 214 УК РФ или как хулиганство по статье 213 УК РФ в зависимости от мотивов совершенного деяния. Корреспонденту "Кавказского узла" он сказал, что для прокуратуры не составит труда установить личности, как и выяснить, кто обслуживал мемориал и выиграл тендер.

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