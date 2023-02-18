Атаманчук пожаловался на давление силовиков

18 февраля 2023, 05:41

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Сочинец Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию армии, пожаловался, что утром его доставили в УВД, где следователь убеждал отказаться от адвоката и интересовался, есть ли у него лодка.

Как писал "Кавказский узел", активист Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, 7 сентября был задержан по обвинению в неподчинении силовикам. 21 октября стало известно о том, что против Атаманчука возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. 26 декабря Атаманчук пожаловался, что следователь обязал его являться почти ежедневно, а ездить приходится за сто километров. Ежедневные визиты к следователю повлияли на состояние здоровья пенсионера, он вынужден был обратиться к врачам. 28 декабря Атаманчук был госпитализирован после вызова на допрос. Из больницы он был выписан 4 января.

17 февраля утром трое силовиков в штатском зашли в дом 70-летнего сочинца Владимира Атаманчука и доставили его в УВД города.

Корреспонденту "Кавказского узла" Владимир Атаманчук сообщил, что его убеждали написать отказ от адвоката Сергея Костюка, заявляя также, что у него теперь будет новый адвокат от государства. «В кабинет зашла женщина, которую мне представили как адвоката. Я обратился к ней за юридической помощью с вопросом, как мне себя вести в данной ситуации, когда меня с постели, без повестки доставили в УВД и заставляют писать отказ от адвоката? Однако никакой консультации я не получил. Женщина-адвокат молчала <...>, пока шел допрос без протокола", - рассказал он.

После этого, по словам Атаманчука, следователь стал расспрашивать его про наличие лодки. Лодка у активиста есть. "Я его успокоил и сказал, что никуда бежать в моем возрасте и с моим здоровьем не собираюсь, тем более что я никакого преступления не совершал. Следователь стал давить на меня психологически и говорил, что якобы я уклоняюсь и скрываюсь от следствия, чем препятствую проведению следственных действий. Я в устной беседе пояснил ему, что я не уклоняюсь и не скрываюсь, и не понимаю зачем меня приводом доставляли в УВД, хотя было достаточно прислать повестку или вызвать адвоката на следственные действия, который бы передал мне дату и время явки. Однако следователь не был заинтересован меня слушать", - отметил он.

В конце беседы следователь выдал Атаманчуку две повестки о явке - на 20 и 28 февраля.

Кроме того, по словам сочинца, 17 февраля его ознакомили с постановлением от 13 декабря 2022 года о назначении "судебной компьютерной экспертизы". «Я расписался за ознакомление, как потребовал следователь», - рассказал Владимир Атаманчук.

Комментариями следствия по поводу слов Атаманчука "Кавказский узел" пока не располагает.

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