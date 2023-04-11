Массовые обыски по делу о взятках в полиции прошли в Ростове-на-Дону

11 апреля 2023, 17:40

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Следствие предположило, что полицейские установили дань торговцев на рынке, ежемесячно собирая с них от 3 до 50 тысяч рублей, общая сумма взяток составила около 25 миллионов рублей. По делу проходят более 20 человек, у них дома и на работе состоялись обыски, сообщил сегодня Следком России.

В полиции Ростова-на-Дону прошли массовые обыски по делам о взяточничестве, были возбуждены уголовные дела, сообщил портал 1гnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным издания, в отношении ростовских полицейских возбуждены около 15 уголовных дел.

Следком России подтвердил информацию об обысках у нынешних и бывших сотрудников ГУ МВД России по Ростовской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего и действующих должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области Дмитрия Рыбалко, Алексея Абакумова, Николая Щитова, Сергея Ляпкина, Сергея Сунгуртяна", которые заподозрены в организации и участие в преступном сообществе и взяточничестве (части 1, 2, 3 статьи 210 и часть 6 статьи 290 УК РФ). Всего по делу проходят около 20 человек.

По версии следствия, в период с июля 2015 года на территории Ростова-на-Дону "действовало преступное сообщество под руководством бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрия Рыбалко", в которое входили должностные лица областного управления МВД России и жители Ростовской области.

Полицейские брали "дань" с предпринимателей, работавших на рынке в Ростове-на-Дону, за непривлечение к ответственности. Размер "дани" зависел от количества торговых помещений и составлял от 3 до 50 тысяч рублей в месяц. В результате участники преступного сообщества получили взятки в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 миллионов рублей. По месту службы и жительства подозреваемых проводятся более 40 обысков, говорится в сообщении на сайте Следкома России.

"Кавказский узел" также писал, что по версии следствия, сотрудники Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД в 2017–2020 годах систематически получали взятки от водителей на трассе "Дон" в Аксайском районе. Силовики задержали 26 человек, в том числе десять действующих сотрудников полиции, всего подозреваемые незаконно получили более 14 миллионов рублей, заявил Следком.

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