Силовики отреагировали на жалобы Ходаковского на ростовское ГИБДД

13 мая 2022, 07:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Командир батальона ДНР Александр Ходаковский сообщил, что вынужден был дать взятку сотрудникам полиции на дороге в Ростовской области. Он перевозил военное оборудование в автомобиле. МВД и СКР начали проверку сообщения Ходаковского.

Как писал "Кавказский узел", Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 14 апреля арестовал 18 человек - сотрудников ДПС и гражданских лиц, которые ранее были задержаны в рамках дела о получении взяток от водителей на трассе "Дон", сообщила сегодня пресс-служба суда. Их подозревают по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).

"Везём ночники и радиостанции для войны, полстраны проехали, а родные ростовские гаишники содрали пятерочку за проезд на Самбеке. Можно было бы и подискутировать, но время поджимало - пришлось отдать... Кто-то может мне объяснить, что происходит в головах у народа? Кого мы породили? Понятно, что у них нет никаких оснований изымать груз, или препятствовать проезду, но опыт уже имеется: меня перед спецоперацией три часа "шмонали" с понятыми - вдруг чего везу запретного - поломали весь график... У них хватает методов подпортить жизнь, но всё равно остаётся вопрос: как это понять, когда одни жизнь свою отдают, а другие при этом наживаются? Может, к нам их, да на передок для вразумления?" - написал Ходаковский 11 мая на своей странице в Telegram.

О начале проверок заявили 12 мая пресс-службы региональных управлений МВД и следственного комитета на ведомственных сайтах. Уточняется, что проверки начаты по фактам публикаций в СМИ.

В полиции проверку поручено подразделению собственной безопасности, сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В следкоме отметили, что «по результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.