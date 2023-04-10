Пародист после съемок с Кадыровым в роликах о Зеленском пожаловался на угрозы

10 апреля 2023, 21:40

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Блогер Макс КомикадZе, снявшийся вместе с Рамзаном Кадыровым в серии пародийных видеороликов о президенте Украины Владимире Зеленском, подал заявление в полицию об угрозах в свой адрес.

Как писал "Кавказский узел", 1 августа 2022 года блогер Макс КомиказдZе сообщил, что YouTube "из-за нарушения авторских прав в нескольких начальных кадрах" удалил первый из пародийных видеороликов про президента Украины Владимира Зеленского с участием Рамзана Кадырова.

Глава Чечни Рамзан Кадыров с 4 июля 2020 года публиковал в соцсети серии "Приключений Зеленского", высмеивающие президента Украины. В съемках роликов принял участие сам глава Чечни, в роли Зеленского выступил блогер Макс КомиказдZе. В одном из роликов Кадыров заставляет актера, играющего роль Зеленского, подписать акт о капитуляции Украины и сказать "Ахмат - сила", а во втором - отказывается принять его в состав батальона "Ахмат". Кадыров, публикуя "юмористические видеоролики" о Владимире Зеленском, предпринял попытку не только унизить президента Украины, но и возвеличить себя, указали пользователи сети. Кто стоит за созданием этих видео, как Кадыров повышает свою популярность в соцсетях и помогут ли ему в этом пародийные ролики, говорится в справке "Кавказского узла" "Плохие шутки: в сети высмеяли "сериал" Кадырова о Зеленском".

Пародист Зеленского Макс КомикадZе пожаловался в полицию на угрозы убийством, сообщил сегодня Telegram-канал Mash. КомикадZе утверждает, что ему прислали сообщение с Украины, в котором угрожают смертью его родным, а также обнародовали его адрес. Продюсер посоветовал ему обратиться за помощью к правоохранителям, и КомикадZе написал заявление, указав все аккаунты, с которых приходили угрозы, говорится в публикации.

По данным Telegram-канала "Осторожно, Москва", блогер заявил в полицию об угрозах убийством после того, как ему послышался звук затвора пистолета из квартиры соседа. Силовики приехали и проверили квартиру, из которой КомикадZе послышались звуки, но угроза не подтвердилась, отмечается в сегодняшней публикации этого канала.

В Telegram-канале самого КомикадZe к 21.40 мск не содержится информации об угрозах и заявлении в полицию. При этом сегодня он опубликовал две записи. В одной из них размещена картинка, на которой КомикадZe в образе Зеленского сидит на фоне портрета Путина. Вторая запись содержит ссылку на опубликованную в YouTube-канале uzzimauzer короткую сценку, не имеющую отношения к событиям на Украине.

"Кавказский узел" писал, что блогер Макс КомикадZe, или, как он представляется, "блогер Zeля", часто выпускает ролики, в которых эксплуатирует внешнее сходство с президентом Украины и оскорбляет Зеленского. У его Telegram-канала насчитывается 95 187 подписчиков.

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