YouTube заблокировал высмеивающий Зеленского видеоролик с участием Кадырова

02 августа 2022, 17:42

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Видеохостинг YouTube заблокировал один из пародийных роликов, где высмеивался президент Украины Владимир Зеленский, сообщил блогер Макс КомиказдZе. Удаленный ролик был первой частью серии из нескольких видео, в которых снялся глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", Кадыров, публикуя "юмористические видеоролики" о Владимире Зеленском, предпринял попытку не только унизить президента Украины, но и возвеличить себя, указали пользователи сети.

После того как Кадыров начал активно писать про военную операцию на Украине в своем Telegram-канале, число подписчиков его блога значительно выросло. Так, в феврале на него были подписано около 60 тысяч человек. На 17.42 мск 2 августа на него подписано 2 697 137 человек.

YouTube удалил первый из трех пародийных видеороликов про президента Украины Владимира Зеленского, сообщил 1 августа в своем Telegram-канале блогер Макс КомиказдZе, сыгравший роль Зеленского. Ролик удален "из-за нарушения авторских прав в нескольких начальных кадрах", написал блогер.

Согласно скриншоту, прикрепленному к посту КомиказдZе, контент был удален по запросу пользователя Евгения Панюты 30 июля. Вторая и третья части "сериала" "Приключения Зеленского" по-прежнему доступны на канале блогера в YouTube.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, снявшийся во всех трех роликах "сериала", на 17.42 мск не комментировал новость об удалении первой серии на своих страницах в Telegram и "ВКонтакте".

Первую часть сериала "Приключения Зеленского" Рамзан Кадыров опубликовал 4 июля в своем Telegram-канале. На видео блогер КомиказдZе, сыгравший роль Зеленского, заявляет о подписании документа о капитуляции Украины и тихо добавляет: "Ахмат – сила". Два следующих ролика появились на канале Кадырова 7 и 11 июля.

Отметим, Рамзан Кадыров не раз выступал с критическими выпадами в адрес президента Украины, и съемки "сериала" о Зеленском стали продолжением федерального тренда по выпадам в адрес властей Украины, хотя ролики с участием Кадырова следует рассматривать, прежде всего, как развлечение, указали политологи Алексей Малашенко и Сергей Жаворонков. Подобные ролики не способны укрепить политическое положение главы Чечни на федеральном уровне, констатировал кавказовед Руслан Кутаев.

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