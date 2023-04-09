Блогер Сергей Рулев арестован в Ростове-на-Дону

09 апреля 2023, 07:36

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Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону арестовал на шесть месяцев блогера Сергея Рулева, подозреваемого в вымогательстве 100 тысяч рубелей у помощницы депутата Госдумы от КПРФ Татьяны Крашенниковой.

Как сообщал "Кавказский узел", блогер и корреспондент издания "Славянские новости" Сергей Рулев ранее неоднократно принимал участие в различных акциях в Ростове-на-Дону. В частности, 6 мая 2017 года она был задержан за нарушение общественного порядка на акции, посвященной пятой годовщине разгона "Марша миллионов" на Болотной площади.

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону поместил под стражу блогера Сергея Рулева. Он арестован до 7 октября, сообщил 8 апреля "Ростов-на-Дону Онлайн".

Суд ранее запретил 68-летнему Рулеву пользоваться интернетом, но он проигнорировал этот запрет и продолжал публиковать в интернете свои материалы. Ограничения были связаны с делом о вымогательстве. По версии следствия, Рулев потребовал у помощницы депутата Госдумы от КПРФ Татьяны Крашенниковой 100 тысяч рублей, а в обмен пообещал удалить опубликованные им в интернете видео. Следствие также считает, что Рулев угрожал ей дальнейшей публикацией компромата.

В 2022 году в отношении Рулева были возбуждены дела об оскорблении следователя МВД и неуважении к суду, а затем все три обвинения были объединены в общее производство, передали 8 апреля "Кавказ. Реалии"*.

Напомним, Сергей Рулев переехал в Ростов-на-Дону из Украины в 2014 году, не поддержав новые киевские власти.

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