Избиение инвалида в Ростове-на-Дону привлекло внимание следователей

03 апреля 2023, 16:30

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Двое мужчин в одном из торговых центров Ростова-на-Дону избили подростка-инвалида, пожаловалась мать пострадавшего. Следственный комитет отчитался о начале проверки.

В Ростове-на-Дону организована проверка опубликованной в СМИ информации об избиении ребенка-инвалида группой людей в торговом центре, сообщила сегодня пресс-служба управления СКР по Ростовской области.

"Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в публикации на сайте ведомства.

Инцидент произошел днем 2 апреля в торговом центре "Орбита" на проспекте Королёва, рассказала мать пострадавшего подростка. "Двое мужчин пристали к моему 14-летнему сыну, за шкварник его схватили. Подошёл папа, попросил отстать и дать им пройти. Их пропустили наверх, а когда мои через какое-то время спускались вниз, их уже поджидали на втором этаже. Один подбежал к отцу, схватил его за руки, а второй подбежал к ребёнку, ударил два раза по голове, сделал подсечку, чтобы тот упал, и начал бить головой об пол и душить", - привело сегодня ее слова 1rnd.

По словам женщины, нападавшие не мотивировали свои действия. "Они оба были пьяные - был сильный запах алкоголя. И, возможно, кроме алкоголя были ещё какие-то вещества, потому что зрачки были расширены, и один постоянно себе глаза чем-то закапывал. Нападение они никак не могли объяснить. Но когда узнали, что ребёнок - инвалид, начали говорить, что такие дети должны дома сидеть. А потом - что их вообще не должно существовать", - рассказала мать подростка.

По ее словам, сотрудники охраны вызвали Росгвардию, и силовики задержали обоих нападавших. А семья поехала из торгового центра в больницу, а затем в полицию, где у нее приняли заявление о нападении на ребёнка.

"У меня сын не разговаривает, почти не слышит. Поражение мозга, эпилепсия, сейчас идёт ухудшение состояния. Нам врачи сказали вообще не дышать на него, потому что приступы еле останавливаем. А тут его зверски били головой", - процитировало ростовчанку издание.

Управление МВД по Ростовской области, по состоянию на 16.28 мск, не сообщило на своем сайте о расследовании по заявлению об избиении подростка.

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