Кодекс административных нарушений. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

08 апреля 2023, 11:09

Житель Пятигорска заподозрен в дискредитации военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Пятигорска Артема Алешенкова.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации армии на жителя Пятигорска Артема Алешенкова, сообщили 7 апреля "Кавказ. Реалии"*. Издание отметило, что материалы дела переданы в Пятигорский городской суд, но при этом не привело подробностей по делу.

На сайте Пятигорского городского суда уточняется, что протокол на Алешенкова составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". В карточке на сайте суда указано, что заседание по делу запланировано на 12 апреля.

Комментариев от Артема Алешенкова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 9 марта стало известно, что суд оштрафовал доцента Пятигорского государственного университета Елену Кабакову по статье о дискредитации армии из-за ее пацифистских высказываний в разговоре со студентами.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине 1600 жителей юга России", "Власти Пригородного района сообщили о гибели шести военных на Украине", "Суд в Моздоке оштрафовал местного жителя за пацифистскую акцию в Тбилиси".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 апреля 2023, 12:01

08 апреля 2023, 10:13

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