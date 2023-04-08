Житель Пятигорска заподозрен в дискредитации военных

08 апреля 2023, 11:09

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Силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Пятигорска Артема Алешенкова.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составили протокол о дискредитации армии на жителя Пятигорска Артема Алешенкова, сообщили 7 апреля "Кавказ. Реалии"*. Издание отметило, что материалы дела переданы в Пятигорский городской суд, но при этом не привело подробностей по делу.

На сайте Пятигорского городского суда уточняется, что протокол на Алешенкова составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". В карточке на сайте суда указано, что заседание по делу запланировано на 12 апреля.

Комментариев от Артема Алешенкова или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 9 марта стало известно, что суд оштрафовал доцента Пятигорского государственного университета Елену Кабакову по статье о дискредитации армии из-за ее пацифистских высказываний в разговоре со студентами.

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