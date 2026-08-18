Житель Дербента оштрафован за комментарий о полицейском

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Дербентский городской суд оштрафовал местного жителя Ибрагима Таджибова на 30 тысяч рублей за комментарий под видео с полицейским в Instagram**.

Таджибова привлекли по статье о распространении в интернете информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам государственной власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП России). Эта статья предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей.

Поводом для преследования жителя Дагестана стал комментарий со словами “сыкун в погонах”. На постановление по делу Таджибова обратила внимание “Медиазона”*.

Комментарий выявили 29 июня сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Дагестану. Он был опубликован в новостном канале aggressor.713, который в июле публиковал видео о конфликте с полицейским под нецензурным заголовком. “Сыкун в погонах иди, как мужчина выйди с ним один на один за погонами прячутся сыкуны”, - приводится комментарий в постановлении на сайте суда.

Протокол на Ибрагима Таджибова 25 июля составил старший участковый уполномоченный отдела МВД по Дербенту. Вина Таджибова, по мнению суда, подтверждается протоколом, рапортом оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизму с приложением скриншотов комментария и рапортом оперуполномоченного отдела уголовного розыска.

В суде Таджибов признал вину и раскаялся. Признание вины и раскаяние суд счел смягчающими обстоятельствами. Назначая наказание по нижней границе санкции, судья Рамазанова указала, что “в материалах дела отсутствуют сведения о наступлении каких-либо вредных последствий, и данное правонарушение не повлекло за собой массовых беспорядков или иных серьезных угроз общественной безопасности”.

"Кавказский узел" также писал, что суд в Нальчике в мае оштрафовал на 30 тысяч рублей Кирилла Котлярова, посчитав его комментарии в Telegram дискредитирующими армию.

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