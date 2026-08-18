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22:33, 18 августа 2026

Пашинян заявил о расширении взаимодействия с США

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Армения заинтересована расширять и нарашивать сотрудничество США в разных сферах, включая политическую, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с американским конгрессменом Абрахамом Хамаде после беседы о реализации проекта TRIPP.

Как писал "Кавказский узел", в июле правительство Армении одобрило законопроект о ратификации соглашения по проекту "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP). Документ был направлен в Конституционный суд для проверки, в случае одобрения он поступит на ратификацию в парламент Армении.

Никол Пашинян сегодня встретился с членом Палаты представителей Конгресса США Абраама Хамаде, сообщила сегодня пресс-служба правительства Армении на официальном сайте.

"Абраам Хамаде поблагодарил за теплый прием и отметил важность развития диалога также и в парламентском формате. Он коснулся установления мира между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул в этом деле личную роль и последовательность премьер-министра Пашиняна", - говорится в пресс-релизе.

Предполагаемый "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Пашинян подчеркнул важность последовательного развития отношений между Арменией и США и отметил, что в последнее время они носят динамичный характер. Он подчеркнул, что Армения заинтересована расширять связи с США в политической, экономической и технологической сферах и наращивать взаимодействие, в том числе по линии транспортного проекта "Маршрут Трампа".

В феврале Пашинян заявил, что Ереван предлагает российской стороне продать ее концессию на железные дороги республики какому-либо из государств, дружественных и Москве, и Еревану. Среди возможных вариантов Пашинян назвал Казахстан, ОАЭ и Катар. В апреле армянский премьер заявил, что не будет вести обсуждения по передаче концессии за спиной России, информировал ТАСС. 

В конце июля премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность обращения в суд по поводу эксплуатации находящегося в концессии РЖД ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" и заявил, что Армения может требовать ежегодную плату с России. РЖД в ответ заявили о праве на возврат вложений при изменении концессии с Арменией.

Новая железная дорога, которая будет построена на юге Армении в рамках проекта TRIPP ("Маршрут Трампа для международного мира и процветания"), не будет взята на баланс ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога". При этом вопрос участия России в проекте может обсуждаться с согласия сторон, заявил депутат от фракции "Гражданский договор", глава парламентской комиссии по внешним связям Саркис Ханданян.  "Действующие в стране железнодорожные пути находятся на балансе ЮКЖД. 43 километра железной дороги в рамках "Маршрута Трампа" будут принадлежать компании TRIPP", – заявил 16 декабря 2025 года глава парламентской комиссии.

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Автор: Кавказский узел

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