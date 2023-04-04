Житель Ингушетии осужден условно за поджог администрации

04 апреля 2023, 15:37

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Суд признал жителя Кантышево виновным в поджоге местной администрации и приговорил его к полутора годам лишения свободы условно, сообщила сегодня прокуратура.

Житель Назрановского района признан виновным в умышленное повреждении чужого имущества путем поджога (часть 2 статьи 167 УК РФ). Мотивом поджога следствие назвало конфликт с одним из сотрудников администрации, сообщила сегодня прокуратура Ингушетии.

По версии следствия и суда, ночью 9 июля 2022 года местный житель "через открытое окно поджег бумажные документы, лежавшие на подоконнике помещения администрации Кантышево", что привело к возгоранию пластикового окна, монитора компьютера, клавиатуры и мыши. Ущерб был оценен в 22 тысячи рублей, подсудимый возместил его, говорится в сообщении на сайт ведомства.

Назрановский районный суд Республики Ингушетия признал подсудимого виновным и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года, сообщило ведомство.

Раздел "Судебное делопроизводство" на сайте Назрановского районного суда по данным на 15.20 мск недоступен.

"Кавказский узел" также писал, что с 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, на Кубани, в Волгоградской и Ростовской областях произошли как минимум девять попыток поджога зданий военкоматов и администраций. Как минимум один из случаев, а именно поджог здания администрации Зимовниковского района Ростовской области квалифицирован как теракт. Также как теракт квалифицировано дело против Олега Важдаева о попытке поджога военкомата в Краснодаре.

14 февраля стало известно, что суд признал 19-летнего жителя Гуково Ростовской области виновным в хулиганстве и попытке уничтожения имущества при поджоге военкомата 13 мая 2022 года и приговорил его к четырем годам колонии. По версии управления ФСБ по Ростовской области, за поджог он получил три тысячи рублей.

Денис Сердюк приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года. На заседании суда в январе обвиняемый, 30-летний Денис Сердюк, признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. В суде он пояснил, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", а теперь сожалеет об "импульсивном поступке", совершенном на фоне жизненных неурядиц.

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