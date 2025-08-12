×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
04:48, 12 августа 2025

Трое рабочих пострадали на стройплощадке в Ингушетии

Обвал стены. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Магасе произошло обрушение строящегося здания, травмы получили трое рабочих.

Ингушские следователи проводят доследственную проверку по факту травмирования людей при обрушении строящегося объекта в Магасе.

По данным следствия, 11 августа на стройплощадке на проспекте Зязикова в Магасе частично обрушилась строительная конструкция. Пострадали трое рабочих, их доставили в медицинское учреждение, пишет "Интерфакс".

По данным Главного управления МЧС по Ингушетии, один из рабочих получил серьезные травмы, он находится в больнице, двое других направлены на амбулаторное лечение, информирует РБК.

Обрушение произошло в строящемся торговом комплексе во время заливки колонн и перекрытий, уточняет РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае на стройплощадке в Геленджике под завалами грунта погибли трое рабочих.

Автор: "Кавказский узел"

