Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию военных

04 апреля 2023, 14:06

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Волгодонского района Александра Марченко признав, что опубликованные им в соцсети видеоролики дискредитировали российских военнослужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Силовики составили протокол на жителя Волгодонского района Ростовской области Александра Марченко протокол о дискредитации военных после того, как обнаружили на его странице в соцсети пацифистские видеоролики, сообщили 3 апреля "Кавказ. Реалии"*.

По версии следствия, Марченко разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" несколько роликов, в которых содержалась критика в адрес спецоперации на Украине. Судебное заседание прошло без обвиняемого, сообщил на своем сайте Волгодонский районный суд.

"Марченко признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", – сказано в решении суда.

Комментариев от Александра Марченко или его представителей не поступало.

Напомним, 1 апреля стало известно, что другой житель Волгодонского района Андрей Фоменко оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии.

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