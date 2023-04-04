Уголовное дело. Фото Владимира Аносова, Юга.ру

04 апреля 2023, 14:06

Житель Ростовской области оштрафован за дискредитацию военных

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Волгодонского района Александра Марченко признав, что опубликованные им в соцсети видеоролики дискредитировали российских военнослужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Силовики составили протокол на жителя Волгодонского района Ростовской области Александра Марченко протокол о дискредитации военных после того, как обнаружили на его странице в соцсети пацифистские видеоролики, сообщили 3 апреля "Кавказ. Реалии"*.

По версии следствия, Марченко разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" несколько роликов, в которых содержалась критика в адрес спецоперации на Украине. Судебное заседание прошло без обвиняемого, сообщил на своем сайте Волгодонский районный суд.

"Марченко признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей", – сказано в решении суда.

Комментариев от Александра Марченко или его представителей не поступало.

Напомним, 1 апреля стало известно, что другой житель Волгодонского района Андрей Фоменко оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии.

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Примечание:

"Ростовский аспирант доказал в суде незаконность своей мобилизации", "Восемь военных из Ростовской области погибли на Украине", "Число погибших на Украине уроженцев юга России достигло 1500".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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