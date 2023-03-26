Дело о "тюремном джамаате" уроженцев Дагестана дошло до суда

26 марта 2023, 20:57

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Дело подозреваемых в участии в "тюремном джамаате" в калмыцкой колонии уроженцев Дагестана Гаджимурада Хамисурова и Гамида Маммедова передано в Южный окружной военный суд. Им предъявлено обвинение в участии в террористическом сообществе.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным на май 2021 года по делу об организации террористического сообщества в калмыцкой колонии № 2 проходило не менее 40 человек. Обвиняемых объединяют в группы, а затем рассматривают их дела в суде. К ноябрю 2021 года были осуждены, по меньшей мере, семь человек - Михаил Жигунов, Саид Сулейманов, Александр Травинов, Савелий Очиров, Александр Сагданов, Роберт Эмиргамзаев и Сослан Беев. Уроженец Кабардино-Балкарии Сослан Беев обжаловал приговор, но он остался в силе.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, осужденный за незаконный оборот оружия, создал в ИК-2 террористическую организацию, в которую вошли более 100 заключенных. Сам Гасанов был убит в 2015 году в Хасавюрте. Дело о террористической сети в калмыцкой колонии похоже на пиар-акцию силовиков, поскольку в колониях создание каких-либо группировок возможно лишь при покровительстве со стороны ФСИН, указали в апреле 2020 года аналитики.

По версии следствия, Гаджимурад Хамисуров и Гамид Маммедов были активными участниками террористического сообщества в колонии №2 в Калмыкии, где "проходили идеологическую подготовку и посещали лекции" по литературе, признанной судами экстремистской, говорится в релизе, опубликованном 25 марта на сайте Следственного комитета России.

Ранее по делу о "тюремном джамаате" длительные сроки получили 13 человек, еще 30 уголовных дел находятся на рассмотрении, большинство обвиняемых к моменту возбуждения дела еще не успели выйти из колонии, другие были задержаны сразу после освобождения, а еще несколько человек были убиты в спецоперациях, информировало сегодня "Кавказ.Реалии"*.

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