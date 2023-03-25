Оправданные по "Тертерскому делу" потребовали компенсаций

25 марта 2023, 19:15

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В райсуд Баку поступили иски бывших военных, которые потребовали компенсировать им ущерб от уголовного преследования и привлечь к ответственности следователей и судей, участвовавших в "Тертерском деле".

Как писал "Кавказский узел", 14 марта стало известно, что суд начал рассматривать дела четырех военных, обвиняемых в причастности к пыткам задержанных по "Тертерскому делу". Пострадавшими по их делу проходят 192 человека, а всего по "Тертерскому делу" - 452 человека. В суде потерпевшие выразили недовольство ходом расследования: по их мнению, некоторые высокопоставленные военные ушли от ответственности.

В декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по "Тертерскому делу". Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. В январе оправданные сообщили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и с журналистами.

Несколько человек из 19 оправданных по "Тертерскому делу" подали иск с требованием компенсации материального и морального ущерба, причиненного им во время незаконного содержания под стражей, сообщает сегодня Meydan TV.

Также бывшие военнослужащие, которые потеряли работу в результате ареста, требуют, чтобы им была начислена и выплачена заработная плата, которую они не получили.

Еще одним требованием оправданных по "Тертерскому делу" - привлечь к ответственности представителей военной прокуратуры, следователей, которые в свое время проводили расследование, а также судей, которые вынесли и утвердили приговоры военнослужащим, впоследствии оправданным по "Тертерскому делу".

Иски о компенсации поступили в Насиминский райсуд Баку. На 30 марта в этом суде запланировано рассмотрение иска лейтенанта Насифа Алиева, говорится в публикации издания.

Напомним, весной 2017 года группа военных и гражданских была арестована по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались.

1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". Родные осужденных проводили акции протеста, требуя освободить заключенных и наказать виновных в пытках.

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