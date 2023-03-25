Родственники осужденных по "Тертерскому делу" во время акции протеста. Февраль 2021 года. Фото: https://www.turan.az

25 марта 2023, 19:15

Оправданные по "Тертерскому делу" потребовали компенсаций

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В райсуд Баку поступили иски бывших военных, которые потребовали компенсировать им ущерб от уголовного преследования и привлечь к ответственности следователей и судей, участвовавших в "Тертерском деле".

Как писал "Кавказский узел", 14 марта стало известно, что суд начал рассматривать дела четырех военных, обвиняемых в причастности к пыткам задержанных по "Тертерскому делу". Пострадавшими по их делу проходят 192 человека, а всего по "Тертерскому делу" - 452 человека. В суде потерпевшие выразили недовольство ходом расследования: по их мнению, некоторые высокопоставленные военные ушли от ответственности.

В декабре 2022 года были освобождены 19 человек, оправданных по "Тертерскому делу". Суд также прекратил дела в отношении двух умерших. В январе оправданные сообщили, что на них оказывают давление власти Азербайджана, запрещая общаться друг с другом и с журналистами.

Несколько человек из 19 оправданных по "Тертерскому делу" подали иск с требованием компенсации материального и морального ущерба, причиненного им во время незаконного содержания под стражей, сообщает сегодня Meydan TV.

Также бывшие военнослужащие, которые потеряли работу в результате ареста, требуют, чтобы им была начислена и выплачена заработная плата, которую они не получили.

Еще одним требованием оправданных по "Тертерскому делу" - привлечь к ответственности представителей военной прокуратуры, следователей, которые в свое время проводили расследование, а также судей, которые вынесли и утвердили приговоры военнослужащим, впоследствии оправданным по "Тертерскому делу".

Иски о компенсации поступили в Насиминский райсуд Баку. На 30 марта в этом суде запланировано рассмотрение иска лейтенанта Насифа Алиева, говорится в публикации издания.

Напомним, весной 2017 года группа военных и гражданских была арестована по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении и подготовке диверсий. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. В 2021 году члены Парламентской ассамблеи Совета Европы указали, что жертвами пыток стали свыше 200 военнослужащих, 11 из них скончались.

1 ноября 2021 года прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "Тертерскому делу". Родные осужденных проводили акции протеста, требуя освободить заключенных и наказать виновных в пытках.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд вернул прокуратуре материалы еще восьми обвиняемых по "Тертерскому делу"", "Азербайджанские СМИ сообщили об аресте генерала Оруджева по "тертерскому делу", "Родственники призвали освободить осужденных по "Тертерскому делу"".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

25 марта 2023, 18:25

  • Власти Камышина сообщили о гибели земляка на Украине

    Александр Деев из Камышина погиб в спецоперации на Украине, сообщили городские власти. Деев стал 302-м жителем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили представители властей с начала военной операции.

25 марта 2023, 17:55

  • Азербайджанские военные взяли под контроль дороги около Лачинского коридора

    Грунтовые дороги севернее Лачинского коридора сегодня взяты под контроль Азербайджаном, поскольку призывы остановить поставки вооружения из Армении в Карабах оказались безрезультатными, заявило Минобороны Азербайджана. Власти Нагорного Карабаха обвинили азербайджанскую сторону в нарушении линии соприкосновения и призвали российских миротворцев вмешаться.

25 марта 2023, 16:58

  • Сообщения от имени Арсамикова вызвали недоверие у правозащитников

    Сообщения в чатах от имени задержанного чеченскими силовиками Идриса Арсамикова не дают оснований утверждать, что он жив, прокомментировали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники информацию об онлайн-активности Арсамикова. Огласка истории с похищением уроженца Чечни важна, но число подписей под петицией в его защиту не повлияет на позицию властей, указали они.

25 марта 2023, 16:05

25 марта 2023, 15:21

  • Уроженец Ставрополья убит на Украине

    Тимур Булгучев из станицы Марьинской погиб на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 128 жителей Ставропольского края.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи