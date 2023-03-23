23 марта 2023, 07:07

Суд закрыл дело сочинца о дискредитации военных

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Суд в Сочи закрыл дело о дискредитации военных, которое ранее было заведено силовиками в отношении местного жителя Дениса Афанасьева из-за надписи на стекле его автомобиля.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 марта стало известно, что силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Сочи Дениса Афанасьева. Дело было передано в суд.

По версии следствия, житель Сочи Денис Афанасьев разместил на заднем стекле своей машины надпись, которую полицейские сочли дискредитирующей российских военных, сообщил 22 марта на своем сайте Центральный районный суд города Сочи. В сообщении при этом не приведено содержания надписи и не поясняется о чем она была.

Суд прекратил дело в отношении Афанасьева из-за истечение срока давности, который, а данном случае, составлял три месяца, уточнил суд.

Комментариев от Дениса Афанасьева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 26 января стало известно, что в Адлерский суд Сочи поступило дело в отношении другого местного жителя – Ильгиза Искандарова. Он также был обвинен по административной статье о дискредитации вооруженных сил России.

Напомним, ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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Примечание:

"Кубанский подросток арестован по делу об экстремизме", "Житель Армавира осужден за нацистскую символику и дискредитацию российской армии", "Активист заявил о преследовании после пацифистской акции в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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