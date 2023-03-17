Жительница Тырныауза арестована после жалобы полпреду президента

17 марта 2023, 18:16

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Руководитель организации "Профсоюз "Союз ССР" Лариса Барагунова, ранее пожаловавшаяся полпреду президента России в СКФО на обыск в своей квартире, арестована на два месяца. Ей вменяется нападение на полицейского во время обыска, рассказали ее соратники.

Как писал "Кавказский узел", жительницы Тырныауза Лариса Барагунова и Ирина Ворожбенко направили полпреду президента в СКФО жалобу на обыски в своих квартирах. Силовики изъяли телефоны и документы, объяснив это расследованием дела об экстремизме, сообщили они.

Барагунова ранее сообщила, что в 2019 голу она создала филиал общественной организации "Профсоюз "Союз ССР", которая, по словам Барагуновой, занимается защитой прав граждан. В организации состоит около 100 жителей Тырныауза и прилегающих поселков, при этом в налоговых органах организация не зарегистрирована.По словам Ларисы Барагуновой, 95 человек составили нотариально заверенные доверенности, по которым она представляет их интересы в судах и органах власти. Во время обыска у нее также изъяли компьютер и документы организации, в том числе доверенности от ее членов.

13 марта 66-летняя Лариса Барагунова была задержана. По версии следствия, она нанесла побои одному из сотрудников полиции, когда те пытались войти к ней в квартиру. Ей предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ, применение насилия к сотруднику полиции при исполнении им служебных обязанностей, сообщили соратники Барагуновой.

По их данным, она арестована на два месяца.

Напомним, люди, считающие себя гражданами СССР, - это неформальная общность, они объединяются в различные организации, сообщил 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", - сказал он.

По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.* "Иногда эта аббревиатура не расшифровывается в своем значении, а сочиняются иные названия типа "славная Русь" и тому подобное. И участники этих организаций в большинстве своём не коммунисты, и их "волшебный СССР" порой имеет мало общего с реальным", - пояснил Верховский.

Ранее аналогичная организация «Граждане СССР» была признана экстремистской и запрещена на территории России.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.